星二代學校｜曹敏寶4歲大仔英基幼稚園畢業　小學部全年學費約12萬起

▲ 今年6月便5歲的曹敏寶大仔Darius於英基幼稚園畢業，一家人遊走校園打卡大晒溫馨。

畢業季來臨，前港姐冠軍曹敏莉胞妹曹敏寶（Mable），早前參加TVB歌唱比賽節目《中年好聲音》。她於2018年跟任職科學家林潤生結婚，婚後誕下一對子女，一家四口非常幸福。曹敏寶早前於社交帳號分享與老公陪大仔Darius影幼稚園畢業相，更公開一段母子對話，大晒溫馨好感動。

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曹敏寶的大仔林靖濤（Darius）今年6月便5歲。早前曹敏寶於社交帳號分享一系列Darius穿上畢業袍的照片，一家人遊走學校打卡，在學校大樓及校園內的草地影合照，兩夫妻更不時抱起Darius，非常溫馨！

▲ Darius穿上畢業袍，一家人遊走全校打卡！（IG截圖）

曹敏寶表示兒子已經畢業了兩星期，更公開了一段母子深情對話，Darius表示承諾會保護媽媽，打倒壞人，深受感動的曹敏寶稱，Darius永遠是自己最強的小男人！

你燦爛的笑容是我每天的動力！

▲ 曹敏寶IG表示Darius燦爛的笑容是她每天的動力，好感動。（IG截圖）

曹敏寶《中年好聲音》躋身15強

向來熱愛唱歌的曹敏寶，曾在2011年以歌手身分出道，推出過數張唱片，雖然她星途暗淡，但有個好家庭。2019年，曹敏寶為丈夫誕下一子林靖濤（Darius），2022年再誕下一女林洢萊（Damie）， 一家四口幸福滿瀉。前年曹敏寶參加TVB歌唱比賽節目《中年好聲音》，更成功躋身15強。

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英基「一條龍」升學

由於英基推行幼稚園至高中「一條龍」入學政策，故適合接受主流英語教育的旗下幼稚園畢業生，保證升讀英基的小學及中學至第13班（Year 13），接受共15年教育，相信曹敏寶兒子能直升英基轄下小學的一年級。

英基學校協會（ESF）轄下共有22間學校，包括5間幼稚園、9間小學、5間中學及3間私營獨立學校（包括1間特殊學校），5間國際幼稚園分別是雅柏、曉新、青衣、東涌及烏溪沙，每年9月1日至30日接受下學年的K1中央入學申請。

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英基小學全年學費約12萬

香港島英基學校包括︰白普理小學、己連拿小學、堅尼地小學、山頂小學、鰂魚涌小學、港島中學、南島中學和西島中學。九龍及新界包括︰畢架山小學、清水灣小學、九龍小學、沙田小學、英皇佐治五世學校（中學）和沙田學院 (中學)，2023/24學年Year 1至Year 13學費由$126,200至$152,900不等。

英基轄下私營獨立學校是啓新書院及智新書院，提供由小學到中學的完整IB課程，學費不一，啓新書院2023/24學年Year 1至Year 13學費由$134,600至$178,700；智新書院2020/21學年Year 1至Year 13學費則是由$144,000至$191,300。

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責任編輯：王明芳