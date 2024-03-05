【高球盛事】LIV Golf香港站周五起舉行　警料多人入場粉嶺實施人流交通管制

▲ 警方將於粉嶺高爾夫球場一帶實施人潮管制。(資料圖片)

國際高爾夫球賽事「LIV Golf 職業巡迴賽」本周五(8日)起一連3日在粉嶺粉嶺高爾夫球場舉行，警方預計每日會有近6,000名持門票的市民到場觀賽，由於粉錦公路一帶道路狹窄，為免造成交通阻塞，會實施多項人群管理及特別交通措施。

警方呼籲市民盡量使用大型公共交通工具前往，已購門票的觀眾，亦可在主辦單位在旺角、中環及九龍塘等6處指定地點，乘搭大會的免費穿梭巴士前往，終站分別會在上水保健路及清城路。觀至於乘搭的士到場的市民，須在上水清城路落車，然後步行約5分鐘到粉嶺高爾夫球場，球場及車場一帶嚴禁停車上落客。

警方指，今次賽事以掃描電子二維碼門票方式入場，由於入場人士眾多，觀眾入場前須接受安檢，大會決定在開賽前2小時，即上午10時至12時，提早開放給持票觀眾入場。賽事完畢後警方會因應現場情況，與主辦單位在出口實人流管制，例如分批離場。

因應交通情況，下列交通改道安排或會於賽事舉行期間的上午實施：

沿粉嶺公路西行的車輛‬不准經‭9號出口駛入上水迴‭旋‬處‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬，公共服務車‭輛‬除外；

沿保健路西行的車輛不准左轉入粉錦公路南行；

沿青山公路－古洞段東行的車輛不准右轉入粉錦公路南行；及

沿寶石湖路南行轉入上水迴‭旋‬處的車‭輛不准駛入‬粉錦公路南行，公共服務車‭輛‬除外‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬。

上述車輛須經上水迴旋處沿粉嶺公路西行駛‬往白石凹後掉頭‭，並沿粉嶺公路東行駛往上水迴旋處方向，再按指示經‭9號出口進入上水迴旋處往粉錦公路南行‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬。

沿粉錦公路北行的車輛不准右轉入位於粉嶺高爾夫球場「舊場」的公眾停車場‬及保健路。

因應交通情況，下列交通改道安排或會於賽事舉行期間的下午實施：

沿粉錦公路北行的車輛須右轉入保健路。

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