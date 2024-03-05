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【六合彩】$3,600萬頭獎今晚攪珠　即睇攪珠結果

社會 22:03 2024/03/05

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熱門 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區

六合彩$3,600萬頭獎今晚攪珠。（資料圖片）

六合彩今晚（5日）開彩，倘幸運兒頭獎一注獨中，預計派彩達3,600萬元。六合彩今晚9時15分截止投注。

第25期六合彩，攪珠結果為11、24、34、36、39、42，特別號碼38。頭獎無人中；二獎2注中，每注派彩1,654,240元；三獎113注中，每注派彩78,070元。下期六合彩將於周四(7日)攪珠，估計頭獎基金達48,000,000元。

六合彩過去廿期攪珠結果。

六合彩大熱門「３」

六合彩翻查過去廿期攪珠結果，有4組號碼曾攪出5次，即是每四次攪珠即攪出一次，包括「３」、「7」、「15」「24」、「36」。

如果從顏色波分析，紅色波大熱，佔過去廿期攪出波波約39%。至於藍色就有33%，綠色只有29%。

最新影片推介：

童學園
校長專訪︱培育學界飛魚小太空人減測考調節功課量　沙呂小校長：潛能帶動學習

六合彩紅色波當旺

至於過去20期，「28」、「42」、「44」都未曾攪出過。

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責任編輯：吳卓峰

六合彩

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