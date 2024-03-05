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拉闊音樂會｜Gin Lee馮允謙肥仔李駿傑拍宣傳片爆火花　Fatboy嘟嘴瘦面Jeremy騷冷笑話功力

娛樂 17:31 2024/03/05

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梁業（Fatboy）、李幸倪（Gin Lee）、馮允謙（Jay Fung）及李駿傑（Jeremy）將合作開騷！

《拉闊音樂會 LAVA — FATBOY x GIN LEE x JAY FUNG x JEREMY》將於3月20日晚上8時正於香港會議展覽中心Hall 5BC舉行！

是次音樂會以「LAVA」（熔岩）為主題，四位參與音樂會的歌手包括：梁業（Fatboy）、李幸倪（Gin Lee）、馮允謙（Jay Fung）及李駿傑（Jeremy），他們首次合作，將施展渾身解數，打造出舞火山林的音樂舞台，為觀眾上演只此一場及儼如火山爆發般的澎湃華麗演出。

四人為是次拉闊音樂會拍攝「拉闊板塊領域挑戰」宣傳片，各自踩入對方的板塊領域，為拉闊舞台爆發全新驚喜！

拉闊音樂會｜Gin Lee馮允謙肥仔李駿傑首度合作 Jeremy兩星期開4騷

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Fatboy嘟嘴瘦面  

最擅長「搞笑」的Fatboy，在「拉闊板塊領域挑戰」中踩入Gin Lee的魅力板塊，展示魅力同時亦不忘發揮他「搞笑」本色！

他即場示範如何展現魅力：「我以前睇戲見森美大哥都係咁做！」隨即以「嘟嘴瘦面」經典場面來挑戰魅力板塊。

肥仔

Gin Lee挑戰「最Man」板塊

魅力四射的Gin Lee平時給人優雅高貴的形象，是次則挑戰屬於Jay Fung的「最Man」板塊。Gin Lee更扮Jay Fung講英文來顯露她Man的一面：「Yo！What's up Gin， how are you？ 」一邊講一邊配合動作，扮演得繪影繪聲。

李幸倪（Gin Lee）

Jay Fung即場跳唱《Fever》 

Jay Fung挑戰最令人期待的跳舞領域，在鏡頭前又唱又跳Jeremy的作品《Fever》，令現場氣溫急升，更讓Jeremy棒腹大笑！

Jay Fung雖然對自己舞技沒有太大信心，但獲得Gin Lee鼓勵：「Don't worry man， you sound good！」

馮允謙（Jay Fung）

Jeremy展現冷笑話

最後，一向冷靜又帶有貴氣的Jeremy公然挑戰Fatboy的「搞笑」能力，他即時獻出冷笑話：「知唔知點解Jeremy入咗拉闊之後會變成Fatboy？因為『拉闊』！

三位主角對於Jeremy的「搞笑」能力均以「尷尬又不失禮貌」的微笑來回應他的冷笑話。

李駿傑（Jeremy）

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撰文 : TOPick柴犬出動

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