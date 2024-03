拉闊音樂會｜Gin Lee馮允謙肥仔李駿傑拍宣傳片爆火花　Fatboy嘟嘴瘦面Jeremy騷冷笑話功力

▲ 梁業(Fatboy)、李幸倪(Gin Lee)、馮允謙(Jay Fung)及李駿傑(Jeremy)將合作開騷!

《拉闊音樂會 LAVA — FATBOY x GIN LEE x JAY FUNG x JEREMY》將於3月20日晚上8時正於香港會議展覽中心Hall 5BC舉行!

是次音樂會以「LAVA」(熔岩)為主題,四位參與音樂會的歌手包括:梁業(Fatboy)、李幸倪(Gin Lee)、馮允謙(Jay Fung)及李駿傑(Jeremy),他們首次合作,將施展渾身解數,打造出舞火山林的音樂舞台,為觀眾上演只此一場及儼如火山爆發般的澎湃華麗演出。

四人為是次拉闊音樂會拍攝「拉闊板塊領域挑戰」宣傳片,各自踩入對方的板塊領域,為拉闊舞台爆發全新驚喜!

拉闊音樂會|Gin Lee馮允謙肥仔李駿傑首度合作 Jeremy兩星期開4騷

最新影片推介:林子善專訪

Fatboy嘟嘴瘦面

最擅長「搞笑」的Fatboy,在「拉闊板塊領域挑戰」中踩入Gin Lee的魅力板塊,展示魅力同時亦不忘發揮他「搞笑」本色!

他即場示範如何展現魅力:「我以前睇戲見森美大哥都係咁做!」隨即以「嘟嘴瘦面」經典場面來挑戰魅力板塊。

▲ 肥仔

Gin Lee挑戰「最Man」板塊

魅力四射的Gin Lee平時給人優雅高貴的形象,是次則挑戰屬於Jay Fung的「最Man」板塊。Gin Lee更扮Jay Fung講英文來顯露她Man的一面:「Yo!What's up Gin, how are you? 」一邊講一邊配合動作,扮演得繪影繪聲。

▲ 李幸倪(Gin Lee)

Jay Fung即場跳唱《Fever》

Jay Fung挑戰最令人期待的跳舞領域,在鏡頭前又唱又跳Jeremy的作品《Fever》,令現場氣溫急升,更讓Jeremy棒腹大笑!

Jay Fung雖然對自己舞技沒有太大信心,但獲得Gin Lee鼓勵:「Don't worry man, you sound good!」

▲ 馮允謙(Jay Fung)

Jeremy展現冷笑話

最後,一向冷靜又帶有貴氣的Jeremy公然挑戰Fatboy的「搞笑」能力,他即時獻出冷笑話:「知唔知點解Jeremy入咗拉闊之後會變成Fatboy?因為『拉闊』!

三位主角對於Jeremy的「搞笑」能力均以「尷尬又不失禮貌」的微笑來回應他的冷笑話。

▲ 李駿傑(Jeremy)

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5