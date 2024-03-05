婚後事丨片尾歌《阿拉斯加海灣》被指侵權　谷婭溦發文回應：是不是太過激了？

▲ 谷婭溦翻唱《阿拉斯加海灣》成《婚後事》片尾歌被質疑侵權。

TVB劇《婚後事》播出後引起網絡話題，可是近日有指由谷婭溦所唱的劇集片尾曲《阿拉斯加海灣》侵權，有網民更到谷婭溦社交平台留言指她未付版權，於是谷婭溦發長文回應。

《阿拉斯加海灣》原唱者是馬來西亞歌手菲道爾，由他作曲、填詞，是他在20歲失戀時寫的歌曲，在YouTube點撃率逾300萬。而《婚後事》用此歌作片尾曲，並由谷婭溦翻唱，於是到其社交平台留言問知不知道此事。

作為此歌原創者菲道爾表示，在朋友、網民標記下才知自己的歌曲被翻唱，而他的經理人就表示已委託版權公司處理︰「馬來西亞的創作被看到是好事，但徵收版稅的路途還很遙遠，如果他們沒有自己的版權公司，會更難徵收版權費。不過，至少有曝光，可能未來中國會找他們寫歌，也是一件好事。」

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▲ 《阿拉斯加海灣》原唱者菲道爾。

婚後事丨谷婭溦發文回應

谷婭溦因此事其社交平台被網民轟炸，最終她在社交平台公開回應事件：「關於《阿拉斯加海灣》的版權問題我真的不知道！我是一個歌手我只負責唱的部分，公司安排你去唱這一首那我就唱了，至於版權問題我們作為歌手的也無權過問，你們全部來跟我說偷盜至於嗎？我偷甚麼了？又盜甚麼了？我甚麼都沒有做，你們是不是太過激了？」

她再續指：「你們全部來罵我，我也不清楚整件事情到底是怎麼回事！能不能理智一點，我是公眾人物，但你們不分青紅皂白就罵人，這樣真的好嗎？你也是人，我也是人，怎麼就不能好好說話，好好解決呢？而且我們公司也是在認真解決問題，你們也不要再忿忿不平了，好的作品讓更多的人聽到知道不是一件更好的事情嗎？我真的謝謝你們了！」

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婚後事丨TVB表示已獲歌曲版權

而TVB官網曾表示已獲得歌曲版權：「由於《阿拉斯加》歌詞與《婚後事》劇情不謀而合，劇組花了不少時間洽談歌曲版權，結果成功購下版權，並由谷婭溦翻唱成為片尾曲。由於昨晚播出的第四集是以悅悅視點為主，為了凸顯悅悅痛愛父母的心情，劇組刻意找來兒童合唱團的同學仔翻唱歌曲，據知，這個更是首個兒童獻唱的版本。」

另外，據估計今次事件或因負責處理版權公司未有立即通知菲道爾而引起此風波。

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