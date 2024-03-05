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回南天潮濕丨衣物難乾有噏味忌用柔順劑？　專家：室內晾衫呢個位置最佳

健康資訊 18:23 2024/03/05

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熱門 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區

衣物難乾有噏味忌用柔順劑？專家：室內晾衫呢個位置最佳。

【回南天/潮濕/抽濕/天氣預報/濕度】本港踏入「回南天」，連日來天氣極度潮濕，天文台預測未來幾日濕度介乎75%至100%。不少市民家中如「水簾洞」，衣物洗完難乾更滋生嗡味，如何抽濕？「裝修佬」裝修學院校長Simon接受訪問，教大家速乾衣物方法，及推薦1物能幫衣物除臭殺菌。

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迷思一：「回南天」用柔順劑令衣物難乾有異味

坊間有傳言指，潮濕天氣下洗衫，若使用柔順劑，衣物會變得難乾甚至滋生異味，籲停用。Simon對此表示，洗過的衣物不乾繼而產生異味，並不但是柔順劑導致，包括洗衣液，凡是使用過量，令化學物質殘留在衣服上，就容易嗡出臭味。相反，只要把握時間速乾衣物，其實用什麽洗滌產品都無所謂。

迷思二：用白醋代替柔順劑除味

承上，有人認為柔順劑令衣服難乾發臭，遂推薦使用白醋浸泡衣服，聲稱可代替柔順劑，還可去除異味。不過，Simon重申，柔順劑主要功能是柔順衣物，使用後不會讓衣服變得難乾、有異味，真正原因只是洗滌產品使用過量。其次，白醋與柔順劑兩者功能不同，不存在代替之説，若是衣服洗完有異味，用白醋浸泡，更會令衣服變硬，像是被强酸侵蝕過一樣。因此，白醋不能代替柔順劑作用。

至於除味功能，Simon並不建議使用白醋，「（異味）輕微情況可能有用，嚴重時也無效」。他推薦，市民可以購買市面上的專業產品例如「滴露衣物消毒劑」：

洗衫時放一殼，可以去除異味、殺菌；柔順劑不怕用，但不要放太多即可。

室內晾衫4招有助衣物速乾

至於室内晾衫如何能快速乾衣，Simon首先提醒大家要避開不適合晾衫的地方，包括：

  • 濕氣積聚的地方，例如浴室、雨季期間的窗邊；
  • 廚房，同樣是濕氣重的地方，加上未乾透的衣服也有機會吸入煮食時殘留氣味
  • 冷氣機底下，冷風的確能加快乾衣，但若無勤加清潔，把衣服掛在容易發霉的冷氣下方直吹，剛洗淨的衣服又會再次沾上細菌；
  • 窗簾桿，開窗時窗簾是最接近戶外的用品，而布製窗簾非常容易黏附塵埃，所以將未乾透的衣服放在窗簾桿上晾，間接把塵埃和細菌黏附到衣物，更容易出現「噏」味問題。

Simon建議，室內晾衫最好晾在近「換氣通道」的任何位置。例如晾在房間正中央，這位置不但能遠離潮濕的牆壁和窗口，而且冷氣能吹得到衣服，但不會因位於冷氣機底下而沾上霉菌；再加上風扇，更能加快乾衣速度。

另外，晾衫方法亦有講究。Simon教路，可用「外長內短晾衫法」，將長身衣物掛於晾衫架外側，而內側或中間位置則掛短身衣物，就可以加快乾衣速度。由於長身衣物在外側，接觸到空氣和風的面積較大，自然快乾點，而短身衣物在中間形成了一個「n」字型，其空氣流動也能幫助內側衣物乾衣。

同時，Simon建議晾衫時最好衣物之間隔一個拳頭位、厚的衣服散開掛，最好使用「彎曲衣架」，增加衣物表面積與空氣接觸：

衣服濕的時候，衣架平直會令衣服內部黏在一起，空氣無法進入。將衣架微微屈曲，讓衣物與空氣的接觸面增加，自然能令衣物更快乾。

最後，大家還可以用抽濕機乾衣。注意要在密閉空間使用，密閉空間範圍越小越好，「就算晾在客廳也要關窗。盡量是密閉空間，抽濕機先能夠發揮好效果。」同時不要開抽氣扇，而打開抽濕機抽乾衣物，就能避免洗乾净的衣物嗡出臭味了。

裝修佬網頁/裝修佬Facebook

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責任編輯：張沛

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