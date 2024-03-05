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【港台】廣播處長張國財訪雲南省廣播電視局　商未來合拍項目

政治 17:04 2024/03/05

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張國財(左)與雲南廣播電視台副台長李曉風(右)交流兩地廣播電視發展情況。(受訪者提供)

廣播處長張國財昨日(4日)於雲南昆明訪問雲南省廣播電視局，並參與港台與雲南廣播電視台的交流協作會議。張國財與雲南廣播電視台副台長李曉風於會議上交流兩地廣播電視發展情況，繼《龍躍千里—甲辰年新春音樂派對》及《廣東話去旅行—雲南篇》兩次初步合作後，雙方就未來合作的方向，包括合拍項目與節目交流等進行深入討論。

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張國財與雲南省廣播電視局副局長黃敏分享港台在節目策略，以及與內地不同媒體開展策略性合作關係的進展。雲南省廣播電視局對港台的計劃表示大力支持，雙方並與一眾雲南媒體，包括雲南愛上網絡有限責任公司、雲南無綫數字電視文化傳媒股份有限公司、雲南網、中國廣電雲南網絡有限公司、雲南音像出版社、雲南民族電影製片廠、及雲南省南亞東南亞區域國際傳播中心等機構深入交流。港台亦會與各媒體就科技、人才培訓上積極交流。

張國財表示：

港台一直積極推展與內地不同媒體合作，會繼續加強與內地廣播媒體合作拍攝培養家國情懷的電視節目。雲南省的媒體面向東南亞,港台與雲南省媒體交流，有助學習如何促進共建『一帶一路』倡議下民心相通。

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責任編輯：區綽彥

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