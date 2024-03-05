【九龍城父子墮樓】58歲父疑因財困掟子落樓走上絕路　心理學家籲多關心身邊人

▲ 一對父子昨晚在九龍城廣場墮樓。（曾秋文攝）

一對父子昨晚（4日）在九龍城廣場墮樓，58歲父親死亡，7歲兒子目前留醫深切治療部。警方正調查事件，不排除死者因沉迷賭博，導致債台高築，最終選擇與兒子輕生。事件引起社會關注情緒健康問題，有臨床心理學家表示，市民因疫情失去與身邊家人及朋友的連繫，呼籲市民要多關心身邊人，又建議受負面情緒困擾人士致電「情緒通」熱線尋求協助。

臨床心理學家朱嘉麗指，曾接觸與事主情況類似的個案，病人一般因為感到「好灰、冇希望、冇前途」而走絕路。朱嘉麗認為，雖然事主帶同兒子輕生，但相信事主其實「好鍚小朋友」，但因害怕連累兒子，及離世後沒有人照顧其而了結兒子生命。

朱嘉麗指，近年因為疫情，不少人失去與身邊家人及朋友的連繫，遇上困難時沒有人可以傾訴。她指，很多時事情「未必係你諗咁」，例如死者面對債務問題，破產、債務重組等方法都可以解決，稱「唔需要諗到咁片面」，呼籲市民「唔好怕冇面」，遇到困難時主動與人傾訴。朱嘉麗又表示，人人處理壓力的方法都不同，有人會跑步、有人則會飲酒、賭錢，建議市民多留意身邊人，如發現家人或朋友沉迷不良嗜好，應關心他們是否受負面情緒困擾。她續指，如病人講出「想跳樓」、「燒炭好似冇咁痛」等字句，其實已屬高危情況，指「一眼都唔可以離開佢」，應盡快尋求社工或心理學家協助。

消息指男童母親因不滿死者沉迷賭博而「離家出走」，雙方已分居一段時間。朱嘉麗指，不少夫婦離異後都會覺得「輸咗場婚姻都要贏返個仔」，爭奪子女撫養權之餘更會「唱衰」對方，惟她認為，夫妻二人即使要分開，亦可繼續擔當好父母的角色，不應影響子女，更不能如死者決定子女的生命，又建議有類似困難的夫婦尋求社工協助。

建議受負面情緒困擾人士致電「情緒通」熱線

政府去年年底推出「情緒通」18111熱線，24小時支援受情緒困擾的人士。朱嘉麗建議，如市民受負面情緒困擾，而又找不到人傾訴，不妨致電熱線。她指，過往很多求助熱線的接聽率低，會將求助人的電話轉至留言信箱，相反由利民會營運的熱線24小時運作，人手足夠，相信可以幫助市民，讓求助人知道很多人願意幫助他們。

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記者：吳穎嵛