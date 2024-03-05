超市大搜查｜18款粉底產品大比拼　6款A級定妝好夠貼服最平$114

【化妝/粉底/粉底液/粉底霜/氣墊粉撲/女性用品】不少女性化妝時都會習慣使用粉底，以讓肌膚顏色顯得均勻。日本雜誌《LDK》近日以3大標準評測18款粉底產品，當中包括粉底液、氣墊粉底及粉底霜，LDK比較各款產品的定妝效果、緊緻度和使用難易度，並挑選出定妝效果最佳的款式，當中包括KANEBO、RMK、SHISEIDO資生堂等人氣品牌，其中一款獲高評分僅售2200日圓（約114港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

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3大標準評測粉底產品

《LDK》表示，不少人容易在轉季時出現咳嗽、鼻敏感等都市病，為保障自己和他人而戴上口罩，然而不少女性會發現戴著口罩一段時間後，會因為不斷的磨擦而令妝容崩塌。為此，《LDK》以3大標準評測粉底產品：

定妝效果： 由專業化妝師在受測者臉上實際使用產品，均勻塗抹粉底後，評估粉底的定妝效果。

由專業化妝師在受測者臉上實際使用產品，均勻塗抹粉底後，評估粉底的定妝效果。 緊緻度： 在人工皮膚上塗抹粉底，測試粉底的耐汗能力、耐皮脂能力，以及在乾燥環境及摩擦影響下的耐性。

在人工皮膚上塗抹粉底，測試粉底的耐汗能力、耐皮脂能力，以及在乾燥環境及摩擦影響下的耐性。 使用難易度：由受測者實際使用粉底，評估一般人在日常間使用產品的難易度。

18款粉底產品

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評測結果顯示，「ADDICTION TOKYO The Foundation Lift Glow（006）」獲得A級評級和最高綜合評分，售價為6580日圓（約342港元）。

「ADDICTION TOKYO The Foundation Lift Glow（006）」在3項評分中均獲得4.5分，反映其出色表現。專家表示，它能夠輕易打造立體感、提升臉頰特徵，讓輪廓更突出緊緻，亦能有效遮蓋不均勻的膚色和毛孔瑕疵；產品同時擁有出色耐汗能力和耐皮脂能力，無論是乾燥環境、戴著口罩或屬油性皮膚，都能夠長時間保持妝容。

至於在6款獲A級評分的產品中，「KissMe FERME Cushion Wonder Last SP (03)」只售2200日圓（約114港元），可謂是性價比高。

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責任編輯：羅嘉欣