  • 25°C
香港時間 : 2024305日 (週二) 18:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

超市大搜查｜18款粉底產品大比拼　6款A級定妝好夠貼服最平$114

保健美顏 17:47 2024/03/05

分享：

分享：

熱門 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區

【化妝/粉底/粉底液/粉底霜/氣墊粉撲/女性用品】不少女性化妝時都會習慣使用粉底，以讓肌膚顏色顯得均勻。日本雜誌《LDK》近日以3大標準評測18款粉底產品，當中包括粉底液、氣墊粉底及粉底霜，LDK比較各款產品的定妝效果、緊緻度和使用難易度，並挑選出定妝效果最佳的款式，當中包括KANEBO、RMK、SHISEIDO資生堂等人氣品牌，其中一款獲高評分僅售2200日圓（約114港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜每日10次！2個簡單動作放鬆下腰背+屁股肉 眼睛乾無精神1招提亮雙眼

3大標準評測粉底產品

《LDK》表示，不少人容易在轉季時出現咳嗽、鼻敏感等都市病，為保障自己和他人而戴上口罩，然而不少女性會發現戴著口罩一段時間後，會因為不斷的磨擦而令妝容崩塌。為此，《LDK》以3大標準評測粉底產品：

  • 定妝效果：由專業化妝師在受測者臉上實際使用產品，均勻塗抹粉底後，評估粉底的定妝效果。
  • 緊緻度：在人工皮膚上塗抹粉底，測試粉底的耐汗能力、耐皮脂能力，以及在乾燥環境及摩擦影響下的耐性。
  • 使用難易度：由受測者實際使用粉底，評估一般人在日常間使用產品的難易度。

18款粉底產品

點擊圖片放大
+19
+18

評測結果顯示，「ADDICTION TOKYO The Foundation Lift Glow（006）」獲得A級評級和最高綜合評分，售價為6580日圓（約342港元）。

「ADDICTION TOKYO The Foundation Lift Glow（006）」在3項評分中均獲得4.5分，反映其出色表現。專家表示，它能夠輕易打造立體感、提升臉頰特徵，讓輪廓更突出緊緻，亦能有效遮蓋不均勻的膚色和毛孔瑕疵；產品同時擁有出色耐汗能力和耐皮脂能力，無論是乾燥環境、戴著口罩或屬油性皮膚，都能夠長時間保持妝容。

至於在6款獲A級評分的產品中，「KissMe FERME Cushion Wonder Last SP (03)」只售2200日圓（約114港元），可謂是性價比高。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：羅嘉欣

養生 健康問題 著數優惠 女生話題 身體護理 面部保養 化妝 日圓 日本