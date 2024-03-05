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食用安全丨台灣掀「蘇丹紅」辣椒粉食安風波　八方雲集及海底撈牽涉其中

食用安全 18:29 2024/03/05

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台灣近日掀起一股致癌物「蘇丹紅」辣椒粉食安風波，多間知名連鎖食店亦受波及，最新消息指，有約4千公斤蘇丹紅辣椒粉已售出到「八方雲集」，而且悉數被製成「韓式餡」及「紹辣醬」出售；連鎖式經營的「海底撈」亦受波及，被揭發所使用的「血旺調味料」和「香麻辣粗粉」亦含有蘇丹紅，全台16間分店已於3月1日凌晨緊急下架回收。

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綜合台灣傳媒報道，台灣食藥署於2間名叫「津棧」及「佳廣公司」的貿易公司檢查時，發現其從內地進口的辣椒粉，竟驗出蘇丹紅含量床為4至8ppb。部分辣椒粉更被「津棧國際貿易有限公司」售出予連鎖餐廳業者「八方雲集」，而經高雄市衛生局查核「韓式粗辣椒粉（有效日期：2025.6.14、2025.6.22) 」供售4,104公斤到新北市的八方雲集公司。更駭人的是，當政府派員前往該公司查證時，竟發現該公司去年12月進貨的韓式辣椒粉已製成「韓式餡」及「紹辣醬」，現場均無存貨。

除此之外，經當局追查，津棧公司進口的紅辣椒粉，亦檢出蘇丹色素6ppb，已製成海底撈香麻辣粗粉，共3200包入庫桃園市楊梅區海底撈國際食品有限公司倉儲。業者表示該產品即為「血旺調味料」，已出貨至全台16家分店，目前已退貨734公斤，各分店陸續回收中，並已下架145.846公斤。海底撈事後緊急回應表示，「已於3月1日凌晨主動下架在全台16家分店的血旺調味料。」

致癌物「蘇丹紅」辣椒粉事件愈演愈烈，台灣多間知名連鎖食店亦受波及。(台灣當局圖片)

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，蘇丹紅為油、蠟、塑膠等物質的工業染料，常見「蘇丹色素」共1號、2號、3號及4號，在國內禁止使用於食品，而加工食品顏色愈是鮮豔，風險可能愈高。研究證實，蘇丹紅進入在人體後，將被分解為胺類化合物，為可能致癌物。蘇丹紅需經過肝臟代謝再由腸道排出，可食用富含植化素的青花菜、富含維他命C的當令水果、富含維生素E的堅果種子來幫助肝臟代謝與腸道排淨。

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責任編輯：羅嘉欣

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