【珍惜生命】7歲男童遭父親掟落樓　母親憂心稱未過危險期

▲ 7歲男童於醫院PICU留醫。（資料圖片）

九龍城廣場父子墮樓案全城關注，58歲父親將7歲兒子先拋落街，之後再墮樓自殺，結果父死、稚子重傷。

今日（5日）男童媽媽沈女士往醫院探仔，透露兒子傷勢。目前情況仍然危殆，脾臟、氣管有損傷，發高燒未退：

昏迷緊、醒唔到。如果過兩三日仲係咁樣，就轉去兒童醫院。

夫妻分居因男方賭博

她稱死者生前沉迷賭博，常往澳門賭錢，已跟他早前分居，兒子就跟爸爸一齊住。她坦言未知死者欠債情況，也常見兒子，對於沒清楚死者近況也感自責。

警方也罕有就墮樓案，公開會見傳媒交代。警方稱昨（4日）晚9時許，有保安巡經九龍城廣場後巷，驚見兩名男子和男童，分別倒臥地上，馬上報警。最終男子送院後不治，7歲男童情況嚴重。

警方重案組展開調查，查悉2人是父子關係，事發於昨晚8時30分，父親跟兒子往九龍城廣場天台，先將稚子由高處拋下，之後他跳樓自殺。

警方將由多方面入手調查，有犯案動機、財政狀況、賭博情況也會深入了解。

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責任編輯：吳卓峰