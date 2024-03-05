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【23條立法】立法會3委員會明開聯席會議　小組委員會周四再接力

政治 17:25 2024/03/05

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立法會明日下午2時舉行聯席會議。（資料圖片）

立法會明日下午2時至4時將舉行保安事務委員會、司法及法律事務委員會聯席會議，和研究與《基本法》第23條立法相關的事宜小組委員會聯席會議。

按研究與《基本法》第23條立法相關的事宜小組委員會主席廖長江議員的指示，小組委員會將於3月7日(星期四)上午9時至11時在立法會綜合大樓會議室1舉行會議。

消息指，多位身兼立法會議員，正在北京述職的港區人大代表、政協將告假，今日回港，包括全國政協常委廖長江，他本身亦是「研究與《基本法》第二十三條立法相關的事宜小組委員會」主席；以及港區人大代表馬逢國（團長）、吳秋北（副團長）、梁美芬、黃英豪、吳永嘉；政協委員何君堯、管浩鳴、吳傑莊、李鎮強。

政界普遍料兩會閉幕之後、本月13日，政府便會提交立法草案予立法會首讀。雖然政界多期望暑假前完成立法，不過早有說法是，有關方面期盼更快完成立法，目標趕在全民國家安全教育日（4月15日）之前。

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記者：戴朗希

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