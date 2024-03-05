【引進企業】投資推廣署去年助8間建築公司設點或擴充　稱大型基建發展成吸引點

▲ 投資推廣署商業及專業服務行業主管謝宇文。（林宇翔攝）

北部都會區發展涉及大量基建項目 ，產生巨大建築需求。投資推廣署商業及專業服務行業主管謝宇文今日（5日）表示，署方去年共助8間內地或海外建築公司來港設點或擴充業務，形容是不錯的成績，未來兩年會創造250個工程師職位。他強調香港應是全球少數城市，仍有資源發展大型基建，有助招商引資，「新加坡雖然有很多基建項目，但有沒有這麼大型的全新市中心（北部都會區）？印象中無。」

▼ 點擊圖片放大

投資推廣署去年持續招商引資，在基建方面，成功引入2間分別來自內地及新加坡的公司，並助6間來自內地、法國和新加坡的公司在港擴充業務。

謝宇文指，新來港的2間公司分別為利用人工智能提升工業安全技術的新加坡科技公司Ailytics Limited，及上海隧道工程股份有限公司；其餘6間擴展業務的則包括重點進行污水處理業務的法國SUEZ Asia Ltd、新加坡環保基建公司SMEC Asia Ltd、中國中鐵香港投資有限公司、中國武漢電氣化局集團有限公司、中國鐵建國際投資集團有限公司，及上海市政工程設計研究總院集團有限公司。

他續指，上述8間公司將參與本地基建和房屋投資項目，包括北部都會區的道路、鐵路、工業安全等研究及公營房屋建築，料首年聘請共180名職員，並在次年增至共250名，當中主要為工程師；未來基建項目開展後，則預計會再聘請起碼過千名建築工人等。

謝宇文形容，內地企業來港設亞洲基地，甚至是全球海外業務基地的2大原因，分別是香港未來10至20年有大量基建項目推出，包括政府將用1000億元發展北部都會區；及希望利用香港管理海外業務。

他又說，雖然香港目前經濟疲弱，但不少西方國家情況更惡劣，例如澳洲和英國均有鐵路項目因財政壓力煞停，直言香港應是全球仍有資源發展大型基建的城市，「新加坡雖然有很多基建項目，但有沒有這麼大型的全新市中心（北部都會區）？印象中無」；「鐵路、公路由中環駁到九龍，再上北部都會區、大灣區，或遠至中國其他地方，相信這一方面新加坡未必做得到。」

被問及8間公司中有逾半來自內地，是否受地緣政治影響，謝宇文稱是因去年才剛剛疫後通關，外國公司未能很快作出反應，相信外企佔比今年將上升；亦說發現很多外國投資者對香港認識不深，或因外國傳媒對香港報道不多，例如不久前出訪澳洲時，「有企業高層問香港仲還要不要戴口罩」，但強調沒有投資者詢問基本法23條立法相關事宜。

至於未來1年的計劃，他指除了在埃及及土耳其新增海外辦事處，亦會做超級聯繫人，更主動、親身去跟投資者見面，包括前往中東和歐洲「主動出擊」，期望今年引進最少12間基建公司，並透露據消息不少外國企業已表示對來港發展有興趣。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：梁薾心