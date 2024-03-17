我都係爸媽｜譚凱琪大讚老公神隊友包辦夜奶　Zoie談將來變老有女兒拖實即爆喊【有片】

俗語有云：「養兒100歲，長憂99」，雖然「有了你開心啲」，但為人父母者，還是存在不少擔憂，作為爸媽，最希望就是見到小朋友能夠平安健康快樂地成長。TOPick全新節目《我都係爸媽》，就邀請到一眾星級爸媽擔任嘉賓，跟大家分享為人父母的喜與憂，他們亦會道出鮮為人知的想法！

藝人譚凱琪（Zoie）育有一名三歲女兒Gabri，她在《我都係爸媽》內，跟主持Kiwi分享了不少媽媽經，她表示當了媽媽之後，最大轉變是處理事情更有條理：「想事情會計劃遠一點，以前的我，可能今日只會計劃明天或待會的事，但有小朋友就要計劃數年後，不只數年，是十年八年後。」

此外，予人嬌滴滴感覺的Zoie，坦言過往都是由朋友來照顧她，但現在卻學懂了如何照顧別人：「覺得自己成熟了，要去照顧別人其實不容易，尤其要照顧一個之前未懂走路、未懂說話的小朋友，真的要很細心。」並謂女兒教懂了她很多東西。

譚凱琪產後極速修身演惡女 Zoie：媽媽也要有Me Time

▲ 譚凱琪接受TOPick節目《我都係爸媽》主持Kiwi訪問。（陳慧安 攝）

剖腹誕女兒畫面歷歷在目

當了媽媽3年，還記得初次見到女兒Gabri的畫面嗎？Zoie對於母女「初見」仍歷歷在目。

她回憶說：「當時是剖腹的，前面有一塊白布遮蓋著，然後我就聽到BB的哭聲，出來了，很緊張，想快點看到，一出來就在哭，很大聲『嘩嘩嘩』這樣，直至見到我的時候，她就停了哭泣，我望著她，她望著我，好像『你就是媽媽』這樣子，很可愛。」但向來眼淺的Zoie當時竟有大哭，只是感動得眼濕濕。

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大讚老公超級無敵細心

期後透過節目的「快問快答」環節，Zoie大讚老公是神隊友，原來餵夜奶這項艱辛任務是由老公包辦，她甜絲絲表示：「頭一年都想我快點復元，還有我當時都有工作，都有拍劇這樣，所以習慣了他去餵，BB也是認他多一點，真的很幫到手。」她更用「超級無敵細心」與「無微不至」來形容老公。

不過，她亦爆老公是位緊張爸爸：「之前疫情很緊張，尤其初期的時候，我記得我出去工作完，我先生是小心到要我在家自我隔離，大家是沒有事的，我卻被隔離了4、5天，那段時間4、5天不能見女兒。」所以Zoie自知不能做緊張媽媽 ，因為如果兩夫婦都這麼緊張的話，就會很大壓力。

▲ 大讚老公無微不至照顧女兒

問到會否追多個小朋友？Zoie的答案是一半一半，因為她認為這些都是上天安排的，現階段她已準備好投入工作，笑言自己一直沒有說過要減產：「監製、導演想找我都可以的。」

至於有甚麼說話寄語想生育孩子的朋友？她以過來人身份表示：「如果他說我都想生小朋友，首先我會問他是否很喜歡小朋友。」

她坦言當你看到別人有小朋友，好像很幸福，但真正作為父母，是要花很多時間付出和照顧小朋友的，而且比拍劇還要辛苦，但有小朋友帶來的快樂，是沒有小朋友時想像不到的，所以如果再選擇多一次，她還是會選擇生孩子。

▲ Zoie與女兒Gabri

想到年老有女兒拖實即感動落淚

最後，Zoie對著鏡頭跟女兒說：「媽咪很愛你，一路的成長，其實都見到你不斷長大，很開心，沒什麼要求，最重要你自己開心。」本來笑笑口的Zoie續說：「還有經常在街上見到例如一些老婆婆，你會說老婆婆，我說媽媽將來都會......哎呀，一說這些......」

說到這裡，Zoie已紅了眼框，強忍淚水說沒有想過自己會如此感觸，說罷忍不住流下眼淚，稍為冷靜後，她吸一口氣再說：「原來說女兒也會很感動的，我說『你將來也會這樣拖住媽媽嗎？』、她說『會的會的』這樣子，即是『現在我拖住你，將來老了就到你拖住我。』」相信Gabri長大後看回這個畫面，一定會感受到滿滿的母愛。

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責任編輯：李惠儀