Disney+劇丨真田廣之《幕府將軍》波譎雲詭權力鬥爭　 五大Q&A助投入浩瀚故事

▲ Disney+劇集《幕府將軍》

由真田廣之主演Disney+劇集《幕府將軍》被外媒TIME Magazine影評人評論為：「許多電視大作都至少有部分瑕疵，而《幕府將軍》卻是一部真正的傑作。」口碑載道，以下五大導讀Q&A，有助觀賞時更有趣味！

Q1：甚麼是「幕府將軍」？

A：「幕府將軍」正式名稱為「征夷大將軍」，是公元12至19世紀於日本擁有實際領導與統治權的政治及軍事人物，「幕府」為當時的全國最高指揮機關，掌管「幕府」的「征夷大將軍」即為「幕府將軍」。

由於「天皇為神」概念於日本人心目中根深柢固，擁有「神之血脈」的天皇一族於幕府時代仍然保有「最高地位」，幕府將軍須由天皇任命，形成大權旁落但從未被推翻的史上政權特例。幕府將軍以分封食邑予武士的方法，間接掌控全國。

《幕府將軍》故事開首時，現任「幕府將軍」逝世，各受封武士蠢蠢欲動覬覦大位，最有影響力的將領「吉井虎永」(真田廣之飾)驟成眾矢之的。

▲ 《幕府將軍》真田廣之。

Q2：誰是主角「吉井虎永」的參考原型「德川家康」？

A：德川家康、織田信長、豐臣秀吉，被後世合稱「日本戰國三傑」，其中德川家康所創建的江戶幕府時代橫跨逾260年，史稱江戶時代。德川家康與織田信長本為少時玩伴，並組成同盟，早期協助織田家擊敗一眾強敵，佔據領地愈來愈多，後來同盟瓦解。

織田信長死後，由豐臣秀吉接收權力並迅速崛起，德川家康因為形勢使然臣服於下，被封於關東地方，被拒於當時政治經濟重心關西地區，卻因為遠離豐臣家而得以發展，成為一方強權。

▲ 《幕府將軍》

後來，豐臣秀吉於死前召集了包括德川家康在內的幾位強大諸侯，組成後來稱為「五大老」的組織，希望組織輔助其子豐臣秀賴，並以合議制度借其他諸侯箝制最具威脅的德川家康。

《幕府將軍》借用史上豐臣秀吉死後，德川家康與其餘「四大老」拉据的時勢作為故事開端，以德川家康為原型的主角「吉井虎永」跌入生死危機開展。為人機警、智勇兼備的德川家康，因其身世坎坷自少被長年囚禁從而養成他能忍常人所不能、而且狡猾不動聲色的性格。

加上「能屈、能伸、能忍、能放」的作風，因而成為日本史上最偉大人物之一。

▲ 《幕府將軍》

Q3：幕府時代日本與西方有何交流？

A：《幕府將軍》故事設定於公元1600年，除了正值「日本戰國時代」，亦處於歷史上的「大航海時代」。葡萄牙人作為第一批踏足日本的歐洲人，將遠洋貿易以及屬於天主教的「葡萄牙耶穌會」帶到這個東方國度，免不了衝擊本土佛教與神道教。

不少地方諸候將領為搶佔發財先機以免其他勢力坐大，紛紛接受天主教，與葡萄牙人打好關係，天主教亦因而在日本落地生根。

於《幕府將軍》故事中，來自信奉基督新教英國的主角之一神秘水手「按針John Blackthorne」 (Cosmo Jarvis飾)，意外成為「吉井虎永」扭轉局面的棋子，以其對抗早已與葡萄牙天主教勢力千絲萬縷的地方諸侯將領。當時於歐洲引發宗教大戰、水火不容的天主教與基督新教，成為左右遙遠東方國度日本戰國時代大局的元素。

▲ 《幕府將軍》

Q4：《幕府將軍》有何星級華麗演員陣容？

A：《幕府將軍》由真田廣之、澤井杏奈、Cosmo Jarvis、淺野忠信、二階堂富美、合力演出。真田廣之(飾 吉井永虎) 為日本首屈一指的國際知名演員，涉獵電影、劇集、舞台劇。其於2001年主演之電影《黃昏清兵衛》獲第76屆奧斯卡金像獎最佳外語片提名、於2002年與湯告魯斯合作演出電影《最後武士》亦是其代表作之一。

澤井杏奈 (飾 戶田鞠子) 於新西蘭出生並於東京成長，曾於香港長大，能夠以流利英語及日語演出。曾以歌手出道的她，最終選擇演員路。曾參與美國公司製作的串流平台劇集《彈珠人生》(Pachinko)，與尹汝貞、李敏鎬合演。

▲ 《幕府將軍》澤井杏奈

Cosmo Jarvis (飾 按針John Blackthorne) 是位英國演員、音樂家與製片人，曾參與電影《馬克白夫人的誘惑》(Lady Macbeth)、《倚馬而息》(Calm with Horses)、《勸服》(Persuasion)。

淺野忠信 (飾 樫木藪重) 同樣為蜚聲國際的日本演員，曾奪得威尼斯影展最佳男主角殊榮，以電影《御法度》及《座頭巿》走進國際市場，並參演Ｍarvel Studios《雷神奇俠》系列電影；二階堂富美 (飾 落葉之方) 曾榮獲威尼斯影展最佳新人獎，是首位獲得此殊榮的日本演員。

▲ 《幕府將軍》淺野忠信

Q5：《幕府將軍》製作有何吸引之處？

A：除了華麗實力演員陣容、改編自James Clavell全球暢銷代表作，以及以真實歷史及人物為創作原型所呈現出戰國時代鬥志鬥謀的紥實故事橋段，《幕府將軍》的製作亦非常認真。

製作團隊於溫哥華遙遠的郊區山中建立拍攝場地，包括大阪城內部、庭園、擱淺漁船等，都以塑造公元1600年戰國時代的日本作為目標，並由日本顧問以及加拿大成員合作建成；服裝方面，全部以人手製作，並由了解歷史背景的日本團隊作支援。團隊特別以服裝的顏色與圖案，區分劇中不同身份人士，包括穿着暗灰以及靛藍色調的平民，以及穿着有圖案但平淡色彩的江戶及大阪市民，與穿着最光鮮亮麗的將領與貴族。

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每位將領都有屬於自己的服裝色調，主角「吉井永虎」的專屬色調為金與銅組成的棕啡色；攝影方面亦非常用心，例如幕後團隊希望能讓觀眾仿如置身於與「John Blackthorne」一樣的困境，關鍵在於首兩集中，以大約20度的傾斜角度視覺讓觀眾觀賞主角遇到的風暴，為劇集奠下危機四伏的氛圍，讓觀眾率先體驗當中的陰霾。

武打方面，由擁有25年日本武術經驗的團隊設計，更有日本專家顧問作出指導，確保武打對戰效果符合該年代的日本傳統，力臻完美。種種的用心，讓劇集尤如電影製作般，呈現出紥實的電影感。

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