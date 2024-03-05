身心靈｜K11 MUSEA推品牌跑步體驗　美肌法寶獨家優惠

▲ K11 MUSEA +WELLNESS CLUB聯推跑步體驗

今個春天，K11 MUSEA策劃一系列精彩體驗及購物禮遇，鼓勵大眾開啟身心幸福之旅。

由即日至3月24日，「MUSEA WELLNESS CLUB」活動登場，以調節身心靈健康為主題，提供超過50個放鬆身心的體驗，一站式涵蓋健身、美容、飲食、精神等四個範疇，讓人發掘全新興趣及技能，釋放正能量，學會放鬆，感受全方位身心健康平衡的幸福感。

MUSEA WELLNESS CLUB 活動邀請 lululemon 品牌大使與 PURE Fitness 教練合作，策劃一系列跑步體驗、專業健身訓練、瑜伽冥想、拉筋伸展的課程，喚醒身體機能，感受生命律動。

▲ lululemon 品牌大使與 PURE Fitness 教練合作

現時跑手們可加入由 lululemon品牌大使帶領的「Find Further」跑步體驗，在香港標誌性維多利亞海濱美景旁盡情奔跑，一同挑戰自己極限。

此外，PURE Fitness 特別於是次活動首次為K11 MUSEA 會館帶來期間限定戶外器械普拉提，參加者除了可以塑造修長身體線條，更能飽覽開揚的維港景致。PURE Fitness 更提供體能、舞蹈、瑜伽等不同課程，以增強核心肌肉穩定性，同時改善姿勢及提升身體的靈活度。

另外，國際著名藝術家Danny Casale 特別為活動繪畫互動塗鴉牆，同時CASETiFY 與 Danny Casale 合作推出全球首個藝術家系列電子配件，將於K11 MUSEA 限定快閃店率先發售

▲ 一系列美肌法寶及護理體驗，推出獨家禮遇及優惠。

同時K11 MUSEA 精選一系列美肌法寶及護理體驗，推出獨家禮遇及優惠。