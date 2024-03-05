回南天潮濕︱驚蟄過後5大昆蟲現身　專家教家居滅蟲大法：簡單1物防曱甴入屋

▲ 回南天潮濕5大昆蟲現身，專家教家居滅蟲大法。

【回南天/驚蟄/潮濕/昆蟲/滅蟲/曱甴】本港踏入回南天，天文台預測，今（5日）、明（6日）兩日相對濕度高達100%。「驚蟄」過後，各種昆蟲陸續現身，TOPick根據消委會及專家意見，整合5大春天常見昆蟲和家居滅蟲方法，有專家教路，用簡單一物便可防止曱甴入屋。

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家居5大常出沒昆蟲

1. 衣魚

外型像一條銀色的魚，愛吃漿糊類含澱粉質的書籍、紙皮箱、報紙、衣服。衣魚好棲息於溫暖且潮濕的環境，一到春夏可在家居的床底、衣櫃發現，屬害蟲的一種，但不會咬人，亦不會傳播疾病，對人體健康無害。

消滅及預防方法

香港蟲害管理學會主席陳澤森指出，只需簡單用吸塵機吸走衣魚便可，有需要時可輔以殺蟲水。他又建議市民盡量不要在家居堆積雜物，特別是舊報紙、紙皮箱，以免提供「食物」供衣魚生存，最好也不要將網購或來歷不明的紙皮箱帶返家中。

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2. 床蝨/木蝨

床蝨又稱「臭蟲」，主要棲息床舖、床板等地方，牠們不帶毒性、不會傳播疾病，但會叮咬人類，以吸食人血維生，令人皮膚紅腫、痕癢難耐，甚至出現水泡。

消滅及預防方法

若床上用品，如床單、被套等被床蝨污染，可以高於攝氏80度的熱水洗淨，再用乾衣機烘乾。烘乾後，宜把它們放在厚膠袋，隔離一段時間，確保窩藏的床蝨被完全消滅。

預先在吸塵器收集袋加入一些殺蟲劑，用吸塵器於家居四周抽吸，以捕捉四處逃逸的床蝨。

使用天然矽藻土製成的粉劑，施放於床蝨出沒及匿藏處。矽藻土能磨損床蝨表皮，使其脫水而死。

3. 白蟻

白蟻是破壞性最強的蟲，一旦木材內有白蟻，牠會蛀去所有木材方罷休；而白蟲怕光，即使斷了去路，牠們會在創另一條路繼續「蛀木」，故需依靠儀器才可「殲滅」牠們。

消滅及預防方法

在白蟻分飛期間，減少建築物的照明，建議把門窗緊閉，防止白蟻侵入室內。

保持室內空氣流通、乾爽。

檢查居所是否有滲漏的地方，包括水管、排水渠，如有，應盡早處理。

若發現白蟻或白蟻巢，不要擅自處理，應盡快找專業滅蟲人員協助。

4. 書蝨

書蝨又名「卜泥」，體色有白、淡黃或灰色。書蝨體型細小，體長約1至5毫米，肉眼不易看見。牠們以黴菌及真菌等有機質為主食，多出現在潮濕、陰暗、通風不良的環境，會啃蝕紙質、木材等等。

消滅及預防方法

使用吸塵器清潔

保持房子乾燥，可使用除濕機、除濕包

房子濕度低時加強通風

若住宅在裝潢時發現有書蝨存在，應立即停止裝潢，請專業的除蟲消毒公司處理

5. 曱甴

曱甴繁殖力強，喜歡棲身於有水而又溫暖的地方，因此容易積水的廚房及廁所最容易發現它們的蹤影，如不理會很快就會繁殖出更多小強。香港家居常見的是德國蟑螂，常藏身在雪櫃後面、微波爐底及抽油煙機等。

消滅及預防方法

放置毒餌、用除害劑毒殺曱甴，以下為擺放藥餌的最佳位置：

廚房角落

水渠位

垃圾筒旁

鋅盤上角落

雪櫃、廚櫃靠牆位置

微波爐、焗爐後方

另外，要預防曱甴，可以在乾爽排水孔周圍塗上一層最少10厘米闊的凡士林，防止曱甴越過爬入；亦可在排水孔裝上網眼寬2毫米的鐵絲網，阻止大型曱甴入屋。

專家：鹼水會令昆蟲呼吸困難而死

滅蟲專家李宇軒曾接受TOPick訪問時表示，從科學角度而言，鹼水對大部分昆蟲都非常致命，因為鹼水會破壞昆蟲外骨骼表面的油質，令牠們呼吸困難。

3大天然方法趕絕小強

綠人工作室創辦人陳佩貞曾向TOPick分享，對付曱甴的3大天然方法：

1.自製捕蟲器

將汽水樽一分為二，在下半部分倒入150毫升的環保酵素配30克糖，將去掉樽蓋的上半部分倒放即成。

▲ 自製捕蟲器。

2.梳打粉加糖放牆角

以1:1的比例混合梳打粉及糖，放入醬料碟，置於牆角及陰暗處，蟑螂食後便會絕跡。

▲ 混合梳打粉及糖，置於牆角及陰暗處。

3.稀釋肥皂或洗潔精

遇到體型較大的曱甴，可用水稀釋肥皂或洗潔精（比例為8:1），再倒入噴壺備用，見到蟑螂時噴曬，可令牠窒息，當中洗潔精效果較好。

▲ 噴曬肥皂水或洗潔精水。

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責任編輯：王明芳