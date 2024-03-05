【滅鼠行動】食環署1年捕獲6.55萬隻活鼠　較上年度同期增4成

▲ 政府在過去1年捕獲約6.55萬隻活鼠，較上年度同期增近4成。（資料圖片）

為加強滅鼠，政府展開「各界攜手，全港滅鼠行動」，在過去1年捕獲約6.55萬隻活鼠，較上年度同期增近4成。環境及生態局今日（5日）就計劃與業界代表會面，分享最新滅鼠經驗並加強官商民合作，推動業界在未來1年採取有效的防鼠、滅鼠措施。



食環署代表在會議上簡介今年推行、每半年1次的新鼠患監察計劃，包括在各分區分層抽樣選出約100個地點安裝熱能探測攝錄機，並運用人工智能技術分析出現鼠隻圖像，供相關部門據調查結果，策劃更有效的防鼠治鼠工作。因此，署方在過去1年、即去年2月至今年1月捕獲約6.55萬隻活鼠，較上年度同期的約4.72萬隻增加約39%；當中約2.67萬隻活鼠由食環署夜間防治鼠患流動隊捕獲，佔署方同期在全港捕獲活鼠數目超過4成。

食環署自2022年年底，在多區推行試驗計劃，容許持牌食物業處所在符合條件下，在相連後巷擺放大型垃圾桶，供妥善地短暫存放垃圾，以待委聘的清潔人員收集。計劃目前已推展至全港共28條後巷，成效理想，故食環署各分區會按實際情况，將計劃推展至更多合適後巷，並呼籲食物業處所踴躍參與。另外，食環署去年4月完成在所有新鮮糧食店牌照加入新持牌條件，以加強規管店舖接收肉類或家禽時的要求，以免肉受周圍環境或蟲鼠污染及侵害。



在廚餘回收方面，環保署正為廚餘量較多的處所提供點對點免費收集服務，並為「餐飲小區」提供流動廚餘收集服務，以及逐步在地鋪食肆集中的鄰近地點，如食環署約100個垃圾收集站、合適的後巷，設置有蓋的紫色廚餘回收桶。環保署今年內亦會在全港公共屋邨，並透過資助為有興趣的私人屋苑，安裝密封設計及具除臭功能的智能廚餘回收桶。署方又會繼續擴大廚餘收集網絡，便利市民及社會各界將廚餘轉廢為能，並改善環境衞生，斷絕老鼠食物來源。餐飲業界代表表示，會積極推動餐飲處所參與及配合。



另一方面，物業管理公司為其負責的物業跟進環境衞生及防治鼠患工作。在公共屋邨方面，房屋委員會持續在轄下所有公共屋邨加強日常清潔工作，推行具針對性的防治蟲鼠措施。各區民政事務處亦會繼續按需要，在為「三無大廈」公用地方提供的清潔服務合約中加入防治蟲鼠服務。相關部門亦計劃與各區區議員進行視察，並按需要與地區持份者進行聯合環境衞生行動。

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責任編輯：梁凱婷