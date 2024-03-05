樂壇新人周卓盈告別小清新　以日系搖滾帶出釋懷

樂壇新人周卓盈（Mic）全新作品《玩偶奇遇物語》由她親自作曲，雷暐樂填詞，樂隊晚安莉莉成員Chick主理編曲部份，為歌曲賦予日系搖滾的味道，還給予樂迷面對離別的力量。

《玩偶奇遇物語》之中奇遇，代表被困感情中的人，正面對已經過去感情，慢慢學習欣賞自己，把目光放在自己身上，跟樂迷一同找回自己最美的一面，就是阿Mic最想跟樂迷一起做到的事。

這次亦是阿Mic日系搖滾的初嘗試，早已期待讓樂迷看到「小清新」以外的面向：「其實今次呢首歌嘅設計都有一個小小嘅私心，就係希望可以將自己聲音嘅厚度演繹出嚟，令聽眾可以認識到，原來周卓盈都可以處理樂底更加複雜嘅歌。」

「因為《玩偶》用嘅力量比較大、吸氣位都好緊密，都好要求自己氣量可以支持到唱晒成段。」為了把日系搖滾的精髓演繹出來，阿Mic還特意在錄音前養好聲線，還有做帶氧運動練氣。

在日系搖滾的映照之下，阿Mic希望樂迷能學會放手和釋懷：「唔單只係講感情上面嘅放手，同時都係講緊對自己以前嘅執着都可以釋懷，學習擁抱自己。例如大家會好執着自己嘅不足或者失去咗一啲事物，但係當你學識愛自己而放手嘅時候，先真正可以撥開霧霾，見到前面嘅路。」

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