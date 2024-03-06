兒童健康︱12歲女童愛吃頭髮便秘腹痛半年　揭患異食癖手術掏出拳頭大「糞石」【附異食癖成因】

▲ 一名12歲女童持續半年以上的腹痛、便秘問題，求醫檢查發現患異食癖需要進行手術掏出拳頭大「糞石」。

所謂病從口入，不時有報道有人因吞食大量異物需入院。台灣有一名12歲女童持續腹痛、作嘔及便秘半年，遲遲未能查明原因。求醫時才發現胃部、十二指腸及小腸中藏有大量食物殘渣，堆積太久形成「糞石」，原來女童可能因心理問題而出現食頭髮的異食癖。

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根據《聯合新聞網》報道，指台灣花蓮一名12歲女童，出現原因不明的腹痛、噁心和便秘問題長達半年以上，求醫檢查卻未見異樣。由於近日腹痛問題越來越嚴重，父母見狀帶她到花蓮慈濟醫院診治檢查。

食物殘渣夾雜大量頭髮

經過一輪詳細檢查，發現她的胃部、十二指腸及小腸中卡著大量食物殘渣，並伴隨大量頭髮，由於堆積太久更形成如拳頭大的「糞石」。兒童外科醫生楊筱惠表示，一般X光影像會把「糞石」誤判為消化中的食物而被忽略，不過觀察到女童的十二指腸異常脹大，檢查後發現胃部和十二指腸中，各有一大塊食物殘渣，小腸中則有兩小塊，於是進行微創手術把其腹中的糞石掏出。

▲ 女童胃部、十二指腸及小腸中卡著大量食物殘渣，堆積太久形成「糞石」。（相片來源：大愛電視）

異食癖及不良咀嚼習慣

醫生判斷女童不僅患有異食癖，還有不良的咀嚼習慣，從取出「糞石」可見未經咀嚼的金針菇，反映女童有直接吞嚥食物的習慣，加重病情。

女童取出「糞石」後，由藝術治療師介入治療，改掉吃頭髮的習慣。據女童父親透露，女兒在3歲時已出現吃頭髮或橡皮筋的狀況，只不過未有就此跟進。

缺鐵性貧血或會出現異食癖

異食癖（Heterophils）是一種飲食失調症。常發生於孕婦、幼童和有發展障礙的族群。

據本港衞生署學生健康服務資料，缺鐵性貧血是異食癖成因之一，缺鐵性貧血是一種常見的疾病，影響所有年齡層的人，沒有足夠的鐵，身體就不能產生足夠的血紅蛋白去負責將氧氣輸送到各種組織和器官，中度至重度病例其中一種症狀是經常吃一些非食物物品，即出現異食癖，對紙、泥土、冰等物品異常渴望。

病因目前尚不明確，可能與精神心理因素、微量元素的缺乏等相關。​​若家長發現孩子有異食的傾向，除了及早制止其不當行為，尋求專業醫療的協助之外。關心孩子的心理狀況，也能幫助孩子早日恢復健康。

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責任編輯：王明芳