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婚後事丨陳自瑤回應蔡思貝遭網民負評　羅子溢解釋拒露股原因

娛樂 18:49 2024/03/05

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陳自瑤、羅子溢、黎諾懿等今日（3月5日）出席劇集《婚後事》宣傳活動，羅子溢所演的「潘善仁」跟Mira（王敏奕飾）的激情戲於本周播映，由於場口相比劇本描述大膽，他坦言拍攝時曾有點質疑。

子溢說：「我問監製可不可以架？他說拍了才算，出不到街就剪掉，始終劇本只是簡單交代，不會說要錫那裡部位，多數靠演員們發揮。」

羅子溢透露老婆楊茜堯有追看劇集，他相信阿堯不會介意，他說：「我一向說太太胸襟廣闊兼經驗豐富，絕對不需要備案，若果備案就看小了她。」

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婚後事丨羅子溢佩服黎諾懿晒股

說到黎諾懿露股上演沖涼戲，羅子溢強調若應付裸露場口，事前就要「備案」，他說：「這個要問回太太啦，(為何呢？)因為我的身體是屬於她，是否好噁心呀？」

對於諾懿真空上陣「晒股」，子溢驚訝說：「那麼癲？犀利啊，我不知道他真或假，要問賴慰玲才知。」

Yoyo大爆跟羅子溢上演「臨別秋波」戲碼時的笑料，她說：「一來他身型健碩，而我又要從後摸下他捽他，由於我看不到前面，不小心摸到個胸。」

羅子溢笑稱：「鏡頭影出來是她『揸』住，可能她投入得滯。」Yoyo表示在場工作人員在爆笑：「我太投入，沒有為意。」至於被「捽胸」的羅子溢說：「我Feel到吧，始終要感覺對方的動作和節奏，我作出適當的回應。」

羅子溢跟陳自瑤有親吻戲！（影片截圖）

婚後事丨陳自瑤唔敢畀阿囡睇？

另外，羅子溢讓大女「小珍珠」觀看了《婚後事》第1集，他說：「因為她很久沒有在電視上看到爸爸，加上不知道甚麼是拍電視劇，但當她見到小女孩叫我做爹地時，她好不開心，(你如果解釋？)，我沒有解釋，只是拉她走，說我們去玩玩具。」

反而陳自瑤未有讓女兒觀看該劇，解釋：「始終劇情講述成人的世界，相對較成熟，小朋友看罷會似懂非懂。」，Yoyo續說不怕女兒透過手機觀看：「她這個歲數正值青春期，沉醉於自己的世界，對我應該沒大興趣。」

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婚後事丨回應蔡思貝惹內地網民討厭

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《婚後事》的討論度很高，可惜開播首周收視一般，對此Yoyo稱不清楚收視，說：「某些朋友30年沒追劇，但是他有看《婚後事》，或者好多女性觀眾讚劇集有共嗚感。」

說到拍攝期間「每日一喊」，Yoyo直言是入行以來最辛勞的角色，每天只睡得4至5小時。不過Yoyo獲內地網民激讚演技好，認為「TVB要給陳自瑤一個視后」，她表示感謝網民的支持。

不過內地網民群起聲討蔡思貝，只因當年她與王浩信曾傳緋聞，對此Yoyo回應說：「呢個我不清楚亦沒有留意，可能大家入戲太深啦。」

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記者：游艾維

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