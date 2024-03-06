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親子好去處｜可口可樂限時重現《食神》經典店舖　玩VR遊戲贏「瀨尿牛丸」套餐

親子好去處 18:18 2024/03/06

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熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 李龍基 名校專區 保暖大法 高才通 會員有獎 區區有好校

在3月7至10日期間，可口可樂將於油麻地打造期間限定「可口可樂《食神》嚐聚滋味館」，同時更會推出2大遊戲，送贈特色禮品。（相關機構提供）

可口可樂是不少港人最愛的飲品，每當有相關活動和週邊，也成為了眾人的熱話！今年可口可樂以「Foodmarks 人情滋味 嚐聚在一起」為主題，於香港推出大型可口可樂樂® Foodmarks的體驗，在3月7至10日期間，更會在油麻地打造期間限定「可口可樂《食神》嚐聚滋味館」，重現電影中「爆漿瀨尿牛丸」鋪的經典場面，各位粉絲切勿錯過！

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重現《食神》電影場面

可口可樂®今年以「Foodmarks 人情滋味 嚐聚在一起」為主題，於全球五大城市塑造獨有的Foodmarks美食地標大型體驗，而香港是繼美國紐約市及巴西里約熱內盧後，亞洲首個推出大型可口可樂® Foodmarks體驗的城市。

今次活動，可口可樂為了突顯香港文化特色，更將電影《食神》的經典場面重現。在3月7至10日，油麻地地廟街興記菜館將會有期間限定「可口可樂® 《食神》嚐聚滋味館」，屆時電影中的「爆漿瀨尿牛丸」舖將會重現大家眼前，讓各位感受融入可口可樂元素的港式情懷！

完成遊戲贏取可口可樂特色套餐

「可口可樂®《食神》嚐聚滋味館」的場館內外設有打卡位及互動遊戲，當中「爆漿瀨尿牛丸VR乒乓波挑戰」是為必挑戰項目之一，只要兩位參加者合作完成VR乒乓波挑戰，即有機會贏取「可口可樂®《食神》嚐聚滋味套餐」一份，包括黯然銷魂煲仔飯一客、爆漿瀨尿牛丸 一客、以及玻璃樽裝無糖可口可樂®兩支。

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另外，由即日起流動可口可樂®《食神》將會帶著「爆漿瀨尿牛丸」、「摺凳」及「可口可樂」，遊走各區鬧市，各位與朋友完成夾牛丸挑戰後，即可免費贏走無糖可口可樂®一罐！

「可口可樂®《食神》嚐聚滋味館」詳情

日期：3月7日至10日
地點：油麻地廟街 15 號興記菜館
開放時間：13:30至22:00（3月7日由18:00開放予公眾）
入場費用：全免（送出禮品數量有限，送完即止）

流動可口可樂®《食神》嚐聚滋味體驗地點

日期時間地點
3月5日上午11時至晚上7時太子聯合廣場
3月6日太子聯合廣場
3月7日晚上6時至10時油麻地廟街
3月8日上午11時至晚上7時觀塘駿業街
3月9日尖沙咀海防道
3月10日旺角西洋菜南街

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責任編輯：王明芳
 

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