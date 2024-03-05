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再見·枕邊人劇透丨第8集劇情預告　晴天到療養院要把有聲書送給樂怡

娛樂 21:41 2024/03/05

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《再見·枕邊人》

TVB劇《再見·枕邊人》由馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇、徐榮、鄭俊弘、尹詩沛等演出，第7集劇情講到萬森邀請晴天加入心聲，晴天猶豫；其後，二人路上偶遇，並合力訪問樂怡的教練……

第8集（6/3）

樂怡病情惡化，晴天決定要趕快替她完成有聲書，並找萬森合力完成，萬森有感二人恍如回到初相識時。

晴天趕到療養院，要把有聲書送給樂怡……

長勝驚覺晴天失蹤，着緊尋找卻不果，萬森因對晴天的了解而尋到她，善美感到不是味兒。

有聲書於心聲試播，迴響良好，萬森再次邀請晴天加入心聲。

卓越新聞頒獎禮上，獲獎的記者聞琪當眾向心聲自薦，打亂了萬森的計劃。

晴天見狀，急向萬森藉辭婉拒工作。經萬森勸導，晴天有所決定……

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撰文 : TOPick柴犬出動

再見·枕邊人 電視劇 TVB