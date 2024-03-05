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MIRROR成員丨Lokman中環開咖啡吧　店內波鞋牆任打卡推廣街頭文化

娛樂 20:54 2024/03/05

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Lokman與朋友合資開設咖啡吧。

MIRROR隊長Lokman（楊樂文）與友人合資開設結合街頭文化、波鞋及潮流主題咖啡吧，實行以朝啡夕酒為概念，日頭歎啡、夜晚品酒，邀請一眾志同道合之友品味咖啡的同時，也能享受到高品質調酒帶來的樂趣。

新店選址中環蘇豪士丹頓街，兩層高的「Cafe & Bar」展示多達100對珍藏波鞋，提供精品咖啡、Bagels類輕食及主題調酒。開幕當日Lokman更會親自介紹其精選咖啡豆及大數最愛波鞋。開幕當日合資友人及一眾好友到場祝賀，場面熱鬧。

楊樂文拍《命案》面對林家棟膽怯　Lokman坦言曾為MIRROR分上下弦生氣

Lokman 與友人合資開設結合街頭文化、波鞋及潮流主題咖啡吧。

展出100對珍藏波鞋

店舖在今日（3月5日）舉行開幕儀式，Lokman與友人即場切波鞋蛋糕慶祝開張。他大談是次開設概念店—「咖啡吧」之契機：「我與4位拍檔均是街頭文化及潮流愛好者，機緣巧合下在構思店舖主題時一拍即合，共同冀望開設咖啡吧Cafe&Bar，希望有一處凝聚街頭文化及潮流愛好者。」

兩層高的「Cafe&Bar」展出多達100對珍藏波鞋，Lokman即場於「波鞋牆」中選出最愛精選波鞋及分享揀鞋條件，望同好可親身到SOLEBREW一睹極級珍藏，更表示希望將來有機會於此與不同單位（品牌、藝術家）合作，以街頭潮流文化、波鞋、咖啡等為題材，舉行期間限定活動，推廣街頭潮流文化。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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