【全國兩會】陳勇：政府工作報告務實　料海關總署仔細考慮提升免稅額至3萬

▲ 港區人大代表見記者。

港區人大代表團副團長陳勇表示，港區全國人大今日下午開會審議政府工作報告，海關總署、國家發改委和財政部等官員也有出席，全國人大常委李慧琼等，已反映「把內地旅客來港購物免稅額由5000元上限調升至3萬元」的訴求，相信海關總署會仔細研究。

陳勇傍晚見記者時，回應政府工作報告。他指聽取國務院總理李強的政府工作報告後深受鼓舞，他形容報告非常精簡，但內容到位、務實，亦特別強調香港應發揮自身優勢，加強融入國家發展大局等，相信讓港人、世界對「一國兩制」的信心更加堅定。

他又指，全球一些國家正經歷內亂、經濟波動等，而國家在去年的經濟增長仍能有5.2%，在國家主席習近平帶領下，國家對外克服挑戰，也解決了內部問題，取得了好成績。他指報告對未來的展望亦關注民生、就業、經濟發展等，認為都是市民關注的議題。

另外，保安事務委員會、司法及法律事務委員會及研究與《基本法》第23條立法相關的事宜小組委員會明日下午舉行聯席會議，陳勇表示，有5位代表立法會相關小組的委員需要返回香港。代表團主要的成員，會全身心參與國家治國理政。

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記者：趙居逸