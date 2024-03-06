【數據實驗室】 醫局研進一步開放數據實驗室 乙肝及心臟病項目擬投放公院

▲ 醫管局近年開設數據實驗室，供臨床研究之用。(資料圖片)

公立醫院蘊藏30年的醫療紀錄是研究重要依據。醫管局於2018年成立先導項目，容許大學科研機構可利用匿名病人數據，包括出入院、藥物、化驗結果等進行研究；科學園園區科企去年起，亦可遙距取得病人臨床數據。

醫管局表示，目前數據實驗室數據量已達約55億，每年增加逾3億數據量，正支援61個項目。高級系統經理李璧堅表示，一套透過實驗室研發的人工智能識別髖關節的系統，早前已投入急症室服務，研發過程共審視超過7萬3千張X光片。李表示，正與大學協調數個項目投放於公立醫院，包括病人患乙肝及心臟病風險等。

去年年底起，科學園園內公司亦可遙距使用醫管局數據庫。當局表示正檢視先導計劃，未來會進一步開放予合資格企業，希望提供更多接觸點；至於未來是否開放數據予藥廠作研發，需視乎日後政策。另外，政府正與內地商討臨床研究數據「過河」，實驗室亦會配合政策發展。

一直從事研究的公共醫療醫生協會副會長、呼吸系統科專科醫生郭宏駿向本報表示，基於私隱條例等限制，目前數據實驗室只提供約20萬名病人的數據，研究人員可以閱覽臨床數據的節數亦有限，認為系統仍可改善。他認同，若政府日後計劃開放更多數據，更多非醫管局任職的大學人員、以及科企可透過數據實驗室進行研究。

不過郭宏駿表示，相較數據實驗室，醫管局研究人員較多使用另一套名為CDARS的臨床數據系統。該系統可直接下載已加密的病人數據，亦更容易大規模分析特定病人的特徵。郭宏駿期望，當局亦同步改進這套系統，增加可供下載的數據容量、以及樣本的種類。

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記者：陳展棋



