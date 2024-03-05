【食物安全】灣仔The Oyster House疑爆食物中毒　5人食生蠔帶子後痾嘔

▲ 5人於灣仔The Oyster House進食後懷疑食物中毒。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（5日）公布，正調查兩宗懷疑食物中毒個案，涉兩批共5名市民，分別在上周六（2日）和周日（３日）在灣仔The Oyster House進食後不適，懷疑食物中毒。

首宗個案涉及2男1女，年齡介乎26至30歲。他們2日於灣仔The Oyster House晚膳，約15至44小時後出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐及發燒等病徵。另一宗個案涉及兩名29歲的女子。她們3日於同一間餐廳晚膳，約25至28小時後出現腹痛、腹瀉、噁心及嘔吐等病徵。所有受影響人士未有求醫，情況穩定。

衞生防護中心初步調查顯示，受影響人士曾進食共同食物，涉及的食物為生蠔和帶子，個案可能由諾如病毒及／或副溶血性弧菌引致。

食物環境衞生署食物安全中心人員已到該餐廳視察。衞生防護中心調查仍在進行中。

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責任編輯：梁薾心