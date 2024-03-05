  • 25°C
香港時間 : 2024305日 (週二) 22:47
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食物安全】灣仔The Oyster House疑爆食物中毒　5人食生蠔帶子後痾嘔

社會 20:42 2024/03/05

分享：

分享：

熱門 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區

5人於灣仔The Oyster House進食後懷疑食物中毒。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（5日）公布，正調查兩宗懷疑食物中毒個案，涉兩批共5名市民，分別在上周六（2日）和周日（３日）在灣仔The Oyster House進食後不適，懷疑食物中毒。

首宗個案涉及2男1女，年齡介乎26至30歲。他們2日於灣仔The Oyster House晚膳，約15至44小時後出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐及發燒等病徵。另一宗個案涉及兩名29歲的女子。她們3日於同一間餐廳晚膳，約25至28小時後出現腹痛、腹瀉、噁心及嘔吐等病徵。所有受影響人士未有求醫，情況穩定。

衞生防護中心初步調查顯示，受影響人士曾進食共同食物，涉及的食物為生蠔和帶子，個案可能由諾如病毒及／或副溶血性弧菌引致。

食物環境衞生署食物安全中心人員已到該餐廳視察。衞生防護中心調查仍在進行中。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：梁薾心

相關文章

【珍惜生命】7歲男童遭父親掟落樓　母親憂心稱未過危險期
今日 17:21
【珍惜生命】7歲男童遭父親掟落樓　母親憂心稱未過危險期
【滅鼠行動】食環署1年捕獲6.55萬隻活鼠　較上年度同期增4成
今日 18:24
【滅鼠行動】食環署1年捕獲6.55萬隻活鼠　較上年度同期增4成
【引進企業】投資推廣署去年助8間建築公司設點或擴充　稱大型基建發展成吸引點
今日 17:37
【引進企業】投資推廣署去年助8間建築公司設點或擴充　稱大型基建發展成吸引點

你可能感興趣

【珍惜生命】7歲男童遭父親掟落樓　母親憂心稱未過危險期
今日 17:21
【珍惜生命】7歲男童遭父親掟落樓　母親憂心稱未過危險期
【滅鼠行動】食環署1年捕獲6.55萬隻活鼠　較上年度同期增4成
今日 18:24
【滅鼠行動】食環署1年捕獲6.55萬隻活鼠　較上年度同期增4成
【引進企業】投資推廣署去年助8間建築公司設點或擴充　稱大型基建發展成吸引點
今日 17:37
【引進企業】投資推廣署去年助8間建築公司設點或擴充　稱大型基建發展成吸引點
傳染病 生蠔 環境衞生 腹痛 諾如病毒 食用安全 衞生防護中心 衞生署 腹瀉 發燒

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載