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【小學科學科】課程框架首列明小一小二應避免筆試　學界倡呈分試平時分上限倍增至4成

社會 22:08 2024/03/05

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小學科學科課程框架定稿，新增列明學校不應局限於紙筆評估。（學校提供）

小學常識科將於2025/26學年起逐級分拆為人文科及科學科，科學科課程框架率先敲定，教育局新增列明學校不應局限於紙筆評估，尤其在小一及小二年級盡量避免採用筆試，以減輕學生學業壓力。

學界認為小二年級宜增加彈性加入適量筆試，並提出把小五小六呈分試的平時分佔比上限，倍增至4成，容許學校採納課堂實驗評估學生表現，惟評估方式或引起公平性的疑慮，學界亦盼教育局提供相關參考例子。

課程框架定稿新增列明　不應局限於紙筆評估減壓

教育局昨日（4日）公布小學科學科課程框架修訂稿，相比去年11月發布初稿，新增「評估」章節，跟2017年《小學常識科課程指引》一樣，建議學校採用多元評估。

新科更要求學校設計評估活動時，應依循「培養學生對科學的好奇心和學習興趣」的課程原則，不應局限於紙筆評估，尤其是在小一及小二，學校應盡量避免採用紙筆考試形式，為學生創造空間，減輕學生學業壓力，同時騰出更多時間，讓學生進行科學探究或實地考察。

文件提到，除了考試測驗外，學校亦可採用專題研習、實作評估、科學日誌和學習歷程檔案等，但無提供比例建議。

文件亦新增培養學生「抱持理性和客觀的態度，以及求真精神」目標。整體課程內容相若，維持佔小學6年總課時至少7%，涵蓋4大範疇、39個課題，個別課題內容略為刪減。

文件另加入2個課程重點，包括「科學探究」及「工程設計與創新」，分別涉及「PDAR」及「PDIR」教學四部曲，前者強調讓學生提問及做實驗等步驟尋求答案，後者通過設計模型，了解科學與日常生活連繫。

津小議會：小二應增彈性　免小三TSA添壓

津貼小學議會主席蘇炳輝表示，同意小一生毋須考筆試，但小二應增加彈性，適量加入紙筆評估，以免學生在小三TSA「突然多咗壓力」。

至於備受家長及學界關注的小五、小六呈分試，應如何調整？蘇炳輝稱，「按科學科性質，呈分試計入平時分是很合理」，期望教育局將平時分佔比上限，由2成提升至4成，讓已準備好的學校增設更多「較活的評估」，另提供清晰時間表，讓其他學校分階段提升平時分佔比。

早年已自行分拆常識科的保良局田家炳小學校長陳詠賢表示，關注將來呈分試公平性，例如要求學生在校內完成計分的作業，「否則變成考家長，令部分家長變弱勢」，亦盼當局能提供非紙筆評估示例。

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記者：馮琪雅

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