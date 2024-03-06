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【臨床研究】醫管局去年7月將臨床研究納入晉升考慮之一 業界認為獎金形式鼓勵較適合

社會 00:00 2024/03/06

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醫管局7月起將臨床研究納入晉升考慮當中。(朱永倫攝)

本港近年積極發現創科，其中醫管局亦參與其中，其中於去年7月將臨床研究納入晉升考慮因素，亦計劃於今年第三季成立「聯網臨床研究支援辦公室」，支援醫護人員進行臨床研究。醫管局總行政經理蕭詠詩表示，臨床研究只是醫生晉升其中一個考慮因素；至於臨床研究支援辦公室，則是了解到醫護進行臨床研時，需要利用統計學的資訊及分析，當中需花費不少時間，希望於多方面可以支援員工。

公共醫療醫生協會副會長郭宏駿向本報表示，臨床研究表現如與醫生工作掛鉤，可能令部門其他醫生的負擔加重，而並不從事研究的醫生，臨床表現亦可十分出色。他認為，應給予醫生進行研究的選擇空間，認為可透過獎金形式鼓勵參與研究的醫生。

郭宏駿表示，希望為從事研究的醫管局醫生提供支援，包招數據分析、倫理審查等行政工作。他續指，缺乏資金是研究最大挑戰，包括需要聘請研究助理，希望當局於辦公室中可提供一定支援。

另外，當局亦計劃於今年精簡倫理委員會審查程序、由過往需逐個聯網審批，整合至中央研究倫理委員會審批。其中審批過程較簡單的藥物，審批時長由過往60日縮短至30日。

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