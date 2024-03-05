【升中派位】教育局檢討小學呈分試比重　學界倡常識拆科後與中英數睇齊、體育科或須呈分

▲ 常識科拆科後影響小學呈分試佔比，據知教育局亦順勢檢討整體呈分試機制。（資料圖片）

常識科拆科後影響小學呈分試佔比，據知教育局亦順勢檢討整體呈分試機制。有小學校長已向教育局提出，將小學人文科及科學科整體比重提升至與中英數傳統主科睇齊，以顯示新科重要性，形容局方反應正面，另透露當局正研究將體育科納入呈分科目。教育局今日（5日）回覆表示，已開始就小學呈分試比重進行檢視和收集意見，會適時公布有關安排。

影響升中派位的小五、小六呈分試，共計算3個學期、共涉6科的校內成績，包括中文、英文、數學、常識、視藝及音樂，佔比分別為「999632」；若以百分比計算，目前常識科佔整體成績約15.8%，僅次於3個主科各佔的23.7%。

教育局近月邀請學界代表會面商討檢視呈分試機制，津貼小學議會主席蘇炳輝表示，人文科及科學科正正是培養學生掌握未來重要技能，已向局方提出將兩科合共佔比「等於一個主科」，例如兩科各佔4或4.5；若比重增至各佔4，倡議將3個主科下調至各佔8。他引述會上大部分人士均贊成循全人發展的方向，2個新科佔比應該大約與主科相同。

蘇亦指，因應體育運動是本港近年重要發展，教育局亦在會上諮詢體育科成績呈分的意見，並擬一併將3個術科改為一致比重，蘇贊同此舉，或可藉此令學生更重視體育堂，同時推廣學生精神健康。

資助小學校長會副主席陳淑儀則指，若科學科以實驗評量學生技能和思考模式，以及體育科呈分，教師需學習如何公平公正地評分，盼當局提供建議示例，包括體育科體適能應佔多少分，另與大學商討在教師職前培訓加入相關知識。

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記者：馮琪雅