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【全國兩會】林建岳：工作報告發揮很強指導作用　港可發揮三大功用

政治 23:02 2024/03/05

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林建岳表示，政府工作報告發揮很強指導作用。（資料圖片）

國務院總理李強今日發表政府工作報告，全國政協常委林建岳認為，政府工作報告實事求是、穩中求進、全面統籌部署今年國家發展的工作綱領。有關工作綱領對香港全面融入國家發展戰略，發揮很強的指導作用。他又指香港可發揮三大功用，分別是擴大對外開放、加大吸引外資力度、共建「一帶一路」。

林建岳表示，贊同工作報告提出擴大高水平對外開放，他建議，中央在粵港澳大灣區實行更高水平的開放，推動廣東在貿易、投資、規則等領域，全面對接港澳，進一步消除粵港澳三地投資和貿易壁壘。

加大吸引外資力度方面。林建岳建議，中央充分利用香港業界的國際經驗和金融網絡，發揮好作為內地企業境外融資及「走出去」平台的作用，推動更多內地企業來港上市、發債，發揮香港平台優勢，進一步聯通國內國際市場。

共建「一帶一路」方面。林建岳認為，香港可以發揮幾方面作用，包括：搭建「一帶一路」國際交流與合作平台，利用香港的國際網絡，深化內地及香港企業和「一帶一路」相關國家合作；發揮香港專業服務和國際網絡優勢，助力內地企業參與高質量「一帶一路」建設等。

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記者：趙居逸

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