【全國兩會】鄭雁雄：政府工作報告務實　香港是匯聚國際金融資本「超級聚寶盆」

▲ 鄭雁雄表示，聽了國務院總理李強的政府工作報告很受振奮。(中聯辦圖片)

十四屆全國人大二次會議香港代表團今日下午，舉行全體會議，審議政府工作報告。全國人大代表、中聯辦主任鄭雁雄在參加審議時表示，聽了國務院總理李強的政府工作報告很受振奮、感動和鼓舞，他完全贊同，形容工作報告務實。鄭雁雄強調，香港是匯聚國際金融資本的「超級聚寶盆」，是對接國際金融規則的「超級聯繫人」，是運籌對外金融關係的「超級支撐點」。

▲ 十四屆全國人大二次會議香港代表團今日下午，舉行全體會議。(中聯辦圖片)

鄭雁雄指，政府工作報告把金融問題放在國計民生的突出位置，金融是國民經濟的血脈，強國建設離不開金融支撐，香港國際金融中心既是香港的亮麗名片，也是國家推動金融強國建設的寶貴財富與重要一環。

國家主席習近平多次寄語香港要鞏固提升國際金融中心地位，鄭雁雄認為，要振奮起來、精明起來、行動起來，攜手貫徹國家重大決策部署，支持特區深化國際金融合作，防範化解金融風險，不斷提高金融競爭力，提振國際投資者信心，擦亮國際金融中心這塊金字招牌，在金融強國建設中當好排頭兵。

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責任編輯：區綽彥