【小學科學科】有小學常識科呈分用盡平時分上限 料增加實驗可更全面評估科學探究能力
小學常識科明年9月起逐級拆科，課程框架定稿新增列明學校不應局限於紙筆評估，惟局方未就新科的呈分試評估模式提供指引。有個別小學常識科呈分試的平時分佔比，早年達到教育局要求上限的2成，如當局容許新科進一步提升相關非紙筆評估的佔比，相信可更全面評估學生表現。
天水圍循道衞理小學副校長及常識科主任蔡慶苓表示，該校常識科平時分佔呈分試成績達2成，涉及透過專題研習、課業及課堂表現，以及單元評估，為學生評分，其中單元評估例子包括接駁電路的小型實驗，因應課題特性而設計，餘下8成分數則是考試成績。
蔡慶苓承認，「家庭支援較強」的學生在課業表現較理想，但連同課堂表現，該範疇只佔整科成績1、2%，影響極微，校方另會要求學生在課堂上限時完成要計分的專題研習，並按公平原則設定分數比重，強調「最重要係透明度」，包括在學期初已向家長說明有關評估佔比及評估方式等，過去10多年也沒有家長提出質疑。
她亦指出，過去有部分學生因語文能力強弱，而不理解常識科考試題目要求，未能呈現其科學探究能力，倘新科非紙筆評估佔呈分試的比例獲准上調，意味學校可增加做實驗評估學生表現的機會，料可更全面評估學生在相關單元表現。
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記者：馮琪雅