【小學科學科】有小學常識科呈分用盡平時分上限　料增加實驗可更全面評估科學探究能力

▲ 天水圍循道衞理小學早年已將常識科平時分計入小五小六呈分試成績。（學校提供）

小學常識科明年9月起逐級拆科，課程框架定稿新增列明學校不應局限於紙筆評估，惟局方未就新科的呈分試評估模式提供指引。有個別小學常識科呈分試的平時分佔比，早年達到教育局要求上限的2成，如當局容許新科進一步提升相關非紙筆評估的佔比，相信可更全面評估學生表現。

天水圍循道衞理小學副校長及常識科主任蔡慶苓表示，該校常識科平時分佔呈分試成績達2成，涉及透過專題研習、課業及課堂表現，以及單元評估，為學生評分，其中單元評估例子包括接駁電路的小型實驗，因應課題特性而設計，餘下8成分數則是考試成績。

蔡慶苓承認，「家庭支援較強」的學生在課業表現較理想，但連同課堂表現，該範疇只佔整科成績1、2%，影響極微，校方另會要求學生在課堂上限時完成要計分的專題研習，並按公平原則設定分數比重，強調「最重要係透明度」，包括在學期初已向家長說明有關評估佔比及評估方式等，過去10多年也沒有家長提出質疑。

她亦指出，過去有部分學生因語文能力強弱，而不理解常識科考試題目要求，未能呈現其科學探究能力，倘新科非紙筆評估佔呈分試的比例獲准上調，意味學校可增加做實驗評估學生表現的機會，料可更全面評估學生在相關單元表現。

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記者：馮琪雅