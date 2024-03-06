吳家忻認戀薛芷倫百億長子馬桂烽 　讚男友優點多多雙方已見家長

▲ 吳家忻認戀薛芷倫百億長子馬桂烽

吳家忻（kayan9896）昨日（5日）出席品牌活動，自她與前度林家熙（Locker）分手後，近日她爆出新戀情，有指她與百億身家的富三代馬桂烽拍拖，而馬桂烽乃是大生地產發展主席及行政總裁馬清偉與前妻「Ball后」薛芷倫所生的長子。

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認有新戀情

吳家忻接受傳媒訪問直認戀情，透露二人在活動上認識，已經拍拖半年，並讚男友優點多多，包括高大靚仔、夠細心，最重要的是其的情緒支援者，全因她唱歌拍劇感很大壓力，對方給予她很大支持。

▲ 吳家忻

雙方已見家長

她又指拍拖半年，已獲男友安排見家長，並指薛芷倫十分支持她唱歌，大讚對方友善，亳無架子；至於男友亦有見過其母親，對方讚男友為人不錯。

早前度過二人首個情人節，吳家忻指當天要開工，不過也收到男友送的鮮花。

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不會火速結婚

被問到二人會否火速拉埋天窗？吳家忻直言不會，自言只是25歲的她，事業需要打拼：「畢業才幾年仍是媽媽的小寶貝，結婚這件事留待日後自己想踏入人生另一階段想成家立室時才做。」

她自言想做女強人，現在先忙籌備3月15日舉行的首個個人音樂會。

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