開心速遞丨古佩玲回應「戲霸」指控後彈弓手刪留言　由入行已傳家庭背景實力雄厚

▲ 古佩玲被網民鬧是《愛·回家之開心速遞》「戲霸」。

現年24歲古佩玲在2019年參加香港小姐奪季軍入行後，拍劇機會比同屆冠亞軍黃嘉雯、王菲多，參演了《雙生陌生人》、《寵愛Pet Pet》、《羅密歐與祝英台》等，並成處境劇《愛·回家之開心速遞》常駐角色，在今年初更成《萬千星輝頒獎典禮》最具潛質新人獲獎者之一，可見受大台重用。

不過同時古佩玲也惹不少是非，比如《開心速遞》忠粉「大劉」劉鑾雄曾不開名指劇中：「個（演員）硬膠個樣，啲肉實到呢，唔識郁」，古佩玲成為最大嫌疑人物。

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指古佩玲過多出鏡

可是，近日又有網民發文指古佩玲為「戲霸」。其實古佩玲演神婆申瑞素（June）搬到熊家居，所以很多出場機會，不過網民於社交網發文鬧古佩玲「霸晒鏡頭」，稱：「離晒大譜，群戲女主角只能背面 戲霸霸到每集都黐住主演來搶戲，又不是跟根叔cp，成日黐住人。最近仲離譜，一家人吃飯的戲，一個租客都要黐住大家姐坐，搞到主角紅藥水只得背面。」

古佩玲疑用真身帳戶留言反擊稱：「關我甚麼事情？」可是之後她又把留言火速刪除，但已被網民擷圖保存。有網民稱：「在熊家露面不說了。問題是每條線都插進去。睇到都眼冤。」、「所以她是什麼關係戶？」

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傳家庭背景勁

其實一直傳古佩玲為富二代，更指她的父親在內地是實力十分雄厚猛人。其實，2019年在7月初港姐面試確實入圍名單後後，眾佳麗被邀往髮型屋，原本只有14名候選佳麗，可是古佩玲突然在最遲一刻出現，成第15名候選港姐，當時已傳有人發功令古佩玲成功後補入圍。在賽前，古佩玲以176萬票奪得由網民投選的「今日頭條最喜愛香港小姐」，當時又再傳其父用人脈為女兒造勢。

但當年在港姐當選季軍後當晚接受媒體訪問時表示，聽到有關父親的傳聞後自己也被嚇一跳，表示家人全為香港人。至於父親是否在內地經商，古佩玲當時回答：「不清楚，他周圍飛。」至於父親做哪行生意，並笑言因沒問過爸爸，她也不太了解。

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