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回南天潮濕｜抽濕機放牆邊超錯？　醫生教5大抽濕機使用貼士

健康資訊 10:15 2024/03/06

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本港連日天氣極度潮濕，台灣有醫生分享5大抽濕機使用貼士，幫助大家事半功倍。

【回南天/相對濕度/潮濕/天氣/抽濕】踏入「回南天」，本港連日天氣極度潮濕，牆壁地板更不時滲水，令人十分頭痛。不少人會選擇出動抽濕機，希望改善家中潮濕的情況，台灣就有醫生分享5大抽濕機使用貼士，幫助大家更有效率地抽走濕氣。

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台灣外科醫生江坤俊在節目《挖健康》中表示，抽濕機的使用方式有很多講究的地方，當中包括擺放位置、濕度設定、使用時間等，並分享以下5大貼士，有助增強抽濕效果、事半功倍。

同場加映：消委會測試8款總評4星或以上抽濕機

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1. 抽濕機放在正中間位置

看見牆壁潮濕滲水，不少人可能會下意識將抽濕機放在牆邊，希望藉此吸走濕氣。但江坤俊就指出，抽濕機其實應該放在家中正中央的位置，因為空氣對流較好。他建議在使用抽濕機的同時打開風扇，能夠加強空氣對流，抽濕效率加倍。反之，如果將抽濕機放在牆角，則只能抽走該角落的濕氣，效果並不理想。

2. 濕度設定為60至65%

江坤俊表示，抽濕機的濕度設定並非越乾越好，設定成20至30%可能會導致物極必反，「像進到沙漠一樣」，過於乾燥而令人不適。他建議，濕度大概設定在60%其實便已足夠。

3. 睡覺不開抽濕機

如果在睡覺期間繼續打開抽濕機，長時間的抽濕有可能會將皮膚表面的水分一同抽走，導致面部皮膚乾裂。不過江坤俊亦補充，現在較新款的抽濕機都具有精準設定濕度的功能，因此問題並沒有以往那麼嚴重。

4. 關閉門窗

江坤俊指出，打開抽濕機是為了集中抽走家中的濕氣，因此要記得關閉門窗，以免外來的濕氣繼續進入家中，令濕氣無法徹底被吸走，影響抽濕效果。

5. 盡快清理機內積水

他提醒，抽濕機內的積水槽一旦累積過多水分，將會影響抽濕功能，而水分亦會在抽濕機內揮發，導致打開抽濕機的同時繼續「製造」濕氣，降低抽濕效果。

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責任編輯：羅嘉欣

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