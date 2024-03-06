以死控訴｜25歲女實習醫生醫院廁格割頸亡　遺書揭驚人工作量：像做牛做馬

▲ 25歲女醫科生輕生亡，遺書揭驚人工作量。（示意圖）

內地一名25歲女實習醫生，於上月24日反鎖自己在醫院的廁格內割頸亡，留下一封遺書，揭示醫院驚人的工作量，日夜繼夜的加班，以死控訴內地的規培（實習）制度，死者又向父母致歉，辜負的他們的養育之恩。

最新影片:

據內地傳媒報道，25歲女實習醫學生在湖南省人民醫院工作，經法醫鑑定，身體左頸部有切口，身旁有手術刀，於廁格內割頸亡。事後遺書曝光，裡面寫有「我真的好累，想回去休息了」、「明明是假期，卻天天在加班」、「像牛馬一樣幹活」、「機器也需要定期檢修啊」、「我真的堅持不下我去了」。

▲ 網傳死者的遺書。網上圖片

家屬不滿學校及醫院處理手法

死者的家屬發文求助稱，「2月24日凌晨2點37分接到學校老師電話，說孩子已經自殺，沒有生命徵象。趕到殯儀館，工作人員以非工作時間不讓探視，拒絕讓我們見孩子，家屬強烈要求才見到，要求查看事故現場也被院方拒絕。經法醫鑑定，人已死亡，身體左頸部有切口，身旁有手術刀。警方判斷，衛生間是反鎖的，故初步排除他殺。」

而上月25日家屬不滿學校及醫院，對事件「不主動，不聯繫，不作為」，上月26日家屬親自到醫院了解，而院方高層未作任何解釋，而是安排保安毆打親屬，導致一名親屬頭部撞地受傷、一名親屬手腕受傷。

直到29日，據知疑似找到死者的遺書，她揭示醫院的驚人工作量稱「每日像牛馬一樣幹活」，以及害怕成績不達標，「明明是假期，卻天天在加班」、「明明心臟已經快要跳出來了」、「可怕的是這個月會不會以各種藉口不讓過規培」、「熬不下去了」、「沒日沒夜的加班」、「心率已經150+了，可還在科室，還有事情沒做完，還是不能回去，還有出院等著我辦」。

內地實習制度引來網民關注

死者又寫到對不起父母的養育之恩，「怪我自己是不合格的牛馬，熬不下去了。對不起爸媽，生養之恩，來世再報。」最後，她表示，「再也不見，這個世界。也不用6點半起床上班上到淩晨了。寫不完的病歷再見了。」

死者的遺書被網民在網上廣傳，引發大眾關心內地的規培生制度（實習制度），留言：「又是一個規培生」、「一張規培證，一張畢業證要了多少人的命」。

據悉，2015年內地衛生部等部門發布的《關於開展專科醫師規範化培訓制度試點的指導意見》，規定了「5+3+X」的專科醫師規範化培訓模式，即在5年醫學本科教育之後，進行為期3年的住院醫師規範化培訓，然後再依據各專科培訓標準與要求進行為期2到4年的專科醫師規範化培訓。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳