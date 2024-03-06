東張西望︱跟「小紅書」去香港呢一個地方打卡？　內地遊客：對他很不尊重

▲ 「小紅書」上有「導遊」教旅客到本港已故藝人墓地遊覽打卡。

內地遊客會與香港路牌「麥當勞道」、「快富街」等打卡，而他們會跟著「小紅書」的推介到以下的地方打卡嗎？

內地網紅表示Beyond主音黃家駒是他崇拜多年的偶像、深受 Beyond音樂鼓勵，故想在遊港時拜祭偶像，更詳盡介紹位置、墓地記認，「小紅書」上又有「導遊」教旅客到本港已故藝人陳百強、梅艷芳等墓地遊覽打卡。

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家駒樂迷表不滿

家駒樂迷黃先生表示聽到消息後，認為很不舒服，覺得他們很不尊重，而且會造成意外、影響拜山人士的安全，又會騷擾先人。

而不少網民也在相關帖文中批評發文者做法不當、要求刪除文章。

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內地遊客：對他很不尊重

《東張西望》外景主持魏柏豪在街頭訪問內地遊客，他們表示：「不會去，不太禮貌，我不太理解這件事情」、「我應該唔會咁做，至少唔會拍照，我會緬懷佢、買鮮花。如果我係鍾意呢一個偶像，我唔會去影相」、「來香港旅遊應該會去好看的景點」、「不會，首先就是對他很不尊重」。

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