英國醫療丨病人求醫前需用iPad答14頁問題　急症室新措施遭批荒謬

【英國醫療/公立醫院/移民/iPad】由於英國醫療資源日益緊張，為增加診症及分流效率，當地部分醫院急症室竟要求求診者用院內iPad填達14頁的身體狀況問題。除了每題都要答「是」、「否」或「不確定」，當中更包括情況危急的問題，如「你是否大量出血？」等，消息一出後，瞬即引來大量民眾直指措施十分荒謬。

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根據「每日郵報」報導，名為「緊急護理中心自助計劃」(Urgent Care Centre self-service)的一部分，原先推行目的是為了加快診症及分流效率，惟計劃中需要求診者自行在iPad上回答14頁問題，卻令人感到相當矛盾。14頁問題中，包括「你是否大量失血？」(Have you lost a lot of blood？)、你的唇、面部、舌頭、口腔或喉嚨，有否突然急劇地腫脤？」(Have you got sudden rapid swelling of the lips, face, tongue, mouth or throat？)、「你在這裡是否因為你嘗試了結生命？」(Are you here because you've tried to end your life？) ，並問「你有否服食或吞下任何有毒或有害物質？」。所有問題均要求求診者需選答「是」、「否」或「不確定」。

除上述有關身體狀況的問題外，還有一條問題問求診者「出生時的性別」，並附上長篇大論的注解指是「登記人出生時的性別，而並非他們的性別認同」，並指一旦遇上3種情況，需向向工作人員提出協助，包括不知道登記人出生時的性別、他們不想提供此資訊、又或以上「男」、「女」選項都不能代表他們。

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報道指，有關iPad系統已在多間NHS醫院試行，其中一間醫院的醫護人員接受訪問時，亦尷尬表示有關計劃已展開了數周，並承認就算求診者正在流血，也需要「填iPad」問題。當地的長者團體則批評有關計劃「危險」，擔心會令病人延誤受診而搞出人命，並指病人想要做的第一件事是與真正的人交談。

「有些患者，包括老年人，在到達急診室時會感到壓力很大或病情嚴重，以至於無法填寫數位問卷。」

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責任編輯：羅嘉欣