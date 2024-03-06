港產片丨李修賢分享昔日拍戲往事　自爆周潤發拍戲打天才波：好難應付佢

▲ 李修賢拍片分享昔日拍戲趣事。

活躍於80、90年代的資深演員李修賢在去年開始進駐抖音，早前他拍片分享跟周潤發拍戲的往事，兩位影壇大哥多次結片緣，李修賢稱1981年跟周潤發第一次合作，該部電影名叫《執法者》。

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周潤發曾被嘲「票房毒藥」

李修賢說：「81年時周潤發被叫做票房毒藥，沒有人敢跟他拍戲，結果這部戲是我跟他第一次合作的警匪片，當時沒有人留意，但每一位演員也在熬和訓練，這樣才會成功。」

及至1988和1989年，電影公司大老闆安排周潤發跟李修賢合作多部電影，當中包括吳宇森執導的《喋血雙雄》，李修賢說：「吳宇森跟我們說，一個是警察，一個是匪徒，你們挑，《喋血雙雄》就拍了出來啦。

其後林嶺東再找兩人合作，李修賢說：「他同樣說一個是警察，一個是匪徒，我就說：『今次我做匪徒周潤發做警察』」

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李修賢硬食自己臭腳味

另外，李修賢分享跟發哥合作《龍虎風雲》之趣事，他記得其個鏡頭要拍一分多鐘，電影來說是比較少見。

他說：「講述我跟發哥坐在一邊聊天，對白一大片，開拍時周潤發拿著香煙，他一邊抽，一邊說話。我沒有香煙，我就把腳戙起來，在抓香港腳，一直抓一直聞。」

李修賢續說：「他將香煙拿給我時，我就用這個搓香港腳的手去接香煙，接了以後我也聞一下，因為我想不到怎樣應對周潤發啦，結果這鏡頭拍完，一次過。」

他說跟發哥是打「天才波」，埋位前只簡單對下稿，全靠臨場發揮。

此外，雖然李修賢打扮和髮型都很講究，不過71歲的他老態盡現，連網民也說他老了很多，另外頭髮稀疏的李修賢戴假髮出鏡。

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