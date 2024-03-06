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旅行注意｜日本5大熱賣藥品 1款感冒藥具成癮風險 藥劑師：恐呈毒品反應

都市病 12:44 2024/03/06

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【EVE-A/EVE-EX/EVE系列止痛藥/布洛芬/太田胃散/EX PLUS B群/感冒藥/腸胃藥/日本/藥妝/遊日/旅行/】又到旅行季節！日本藥妝一向受港人歡迎，不少人遊日時都會順便大批「掃貨」，惟各國對藥物規管都有所不同，旅行購買藥妝產品時應小心了解成分，避免購買到需醫生處方或監管的藥物。有藥劑師提醒，日本5大熱銷藥妝商品中，部份含有鎮靜劑、血管收縮劑等成分，更有產品含醫生處方成分，亂食恐有成癮風險。

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台灣藥劑師花逸修（小花藥師）於個人Facebook專頁解析日本熱銷5大藥妝產品，種類包括眼藥水、感冒藥、止痛藥、腸胃藥及維他命B雜等，這些被點名的藥物牌子，大部份都備受港人好評，藥劑師指這些產品當中含有不少特別成分，購買時應注意標示。

5大日本熱賣藥妝及成分

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眼藥水：根據不同功效，眼藥水的成分各有不同，其中5種功效需要注意相關成分：

  • 結膜炎：含血管收縮劑、幫助消除眼睛紅筋；藥劑師提醒，這類眼藥水不可連續使用超過7日，否則恐引起反彈性充血。
  • 抗過敏/花粉：含抗過敏藥物「抗組織胺」，具止痕效果。
  • 抗發炎：含非類固醇消炎止痛藥「NSAID」成分，過敏者需注意。
  • 抗疲勞：含抗組織胺「新斯的明（Neostigmine）」、維他命B12，可調節睫狀肌肌力。
  • 營養劑：含維他命A、E、B2、B6、牛磺酸。

感冒藥：「大正系列」感冒藥一直深受港人歡迎，但當中原來添加了雙氫可待因（Dihydrocodeine）強效止咳成分，具有成癮性，服用後毒品尿液檢測甚至可能呈現毒品陽性反應，未滿12歲兒童以及哺乳孕婦不可使用。此成分於香港屬第I部毒藥，需要醫生處方、並只限於註冊藥劑師監督下的藥房方可販售。

止痛藥：同樣受到港人喜愛的「EVE系列止痛藥」，其中EVE-A、EVE-EX、QUICK、QUICK-DX系列中含有烯丙異丙乙酰脲（Allylisopropylacetylurea）鎮定劑成分，可引起嗜睡反應，道路駕駛者服用時需注意。此外，「EVE系列止痛藥」主要鎮痛成分為布洛芬（Ibuprofen），於香港屬第1部毒藥，需要經註冊藥劑師監督下方可購買。

腸胃藥：「太田胃散」含有強鹼碳酸氫鈉及中藥漢方＜不建議每日當作保養使用；「Waxamoto」中含有糞鏈球菌（Streptococcus faecalis）。

維他命B雜：「EX PLUS B群」含有維他命B1、6、12成分，具輕微阻斷痛覺傳導、修復神經功效。服用這一款B雜尿液並不會變黃，藥劑師解釋是因為B雜中不含維他命B2成分，並非因為坊間所指「因為有吸收才不會變黃」。

不了解藥物成分易墮法網

香港藥學服務基金蘇曜華藥劑師曾接受訪問時指，日本止痛藥常用的成分布洛芬（Ibuprofen）為第1部毒藥，低劑量的布洛芬在香港須註冊藥劑師的監督下購買，消費者未必了解藥物成分，亦很少留意藥品曾否註冊，帶藥回港有一定風險。「若非法售賣或管有未經註冊藥劑製品及第1部毒藥屬違法行為。（註一）」他續指，若旅行中患病，不代表不能使用外地的藥物，但他建議買藥前應向當地藥劑師查詢並尋求建議。

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特效配方並非人人適合

蘇曜華又提醒高血壓人士服食止痛藥時要小心，「特效配方止痛藥添加了咖啡因。雖然咖啡因可讓人亢奮，從而令人忘記痛楚，但沒有實證證明咖啡因可以提升止痛效能。而且咖啡因可以令心跳加速，血壓增加，高血壓和心血管病的患者更需特別注意。」此外，聲稱針對經痛，「其實，當中的成分亦是樸熱息痛加咖啡因。同樣的成分，但宣傳方法有異，又可賣貴啲。」

註一：根據《藥劑業及毒藥條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售，第1部毒藥只可在註冊藥劑師監督下在藥房出售，非法售賣或管有未經註冊藥劑製品及第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。

拆解布洛芬及撲熱息痛分別

根據衞生署藥物辦公室資料顯示，常用於消炎止痛的藥物大致可分為兩類，分別為「撲熱息痛」（Paracetamol等一般用於止痛退燒的止痛藥，以及「布洛芬」（Ibuprofen）等的非類固醇消炎止痛藥。

拆解撲熱息痛

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拆解布洛芬

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責任編輯：羅嘉欣

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