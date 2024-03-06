時尚速報｜agnes b.聯乘法國同鄉K-way　人氣防水風褸入門$1,500起

▲ agnes b. 首次與「同鄉」K-Way合作推出風褸系列。（男裝風褸 $2,000、女裝圓點圖案風褸 $1,900/圖片品牌提供）

正所謂冬去春來，遇上潮濕而又下雨的日子，上街穿上一件助你披風擋雨的雨褸總比拿著雨傘來得瀟脫，這方面歐洲人一早洞悉先機，時為1965年，有一位名為Leon-Claude Duhamel的法國男子，在巴黎品嘗咖啡時遇上滂沱大雨，他看見行人拿著雨傘仍感狼狽，忽萌奇想，如果大家擁有一件非常輕便的防水風褸就好了，於是坐言起行，推出一件既可以收納於一個小袋，同時可以防水的風褸，結果首年面世就賣出25萬件﹗這個品牌正是K-Way。

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今天K-Way旗下選品牌當然不只是雨風褸和雨衣，產品覆蓋由雨衣、tee或羽絨都一一落齊，但說到底最暢銷的還是它們用色豐富，有著3色標誌性拉鏈設計的風褸最是暢銷，近年亦先後和不少時裝品牌合作。

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例如D Squared和AMI Parsi等，最新的一個合作單位來自同鄉的agnes b.，是次的合作共推出4個款式，包括3款是成人尺寸，有不同圖案選擇；一款是童裝，有獨特設計的星星圖案。簡單易穿，正正是K-Way看創立品牌以來的設計宗旨。

產品查詢：2720 4355

記者：何偉雄