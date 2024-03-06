東張女神｜陳懿德零包袱扮竹有望上位 「東張女神」家底厚靠自己追夢【多圖】

▲ 陳懿德扮「竹」！

曾參選《2021年度香港小姐競選》的陳懿德（德德），入行後成為《東張西望》外景主持之一 ，她曾在《全城一叮》穿上吹氣肥妹裝扮唱出鄭欣宜的《女神》，最近又在《福祿壽訓練學院》中扮「一碌竹」，完全是零包袱！

福祿壽訓練學院丨郭珮文Cosplay《鬼滅之刃》戀柱 陳懿德全力迎戰「最強Body」Juliana

德德成功減肥變女神

德德扮「竹」，笑指以頭圍來突圍而出，行走廊、旁邊的人都要小心，而其實她也絕對可以靠身材、主持的表演來突圍！

她曾奪《香港小姐再競選》奪得季軍，並首度入圍《萬千星輝頒獎典禮2022》角逐「飛躍進步女藝員」，發展算是不俗。

德德曾是132磅重的肥妹仔，經過努力做運動及「168斷食法」，配合低碳飲食，少吃碳水化合物、糖、鹽成功勁減接近30磅。德德愈來愈fit，身材比當年選港姐時更好呢！

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才華洋溢

現年26歲的德德畢業於香港中文大學新聞及傳理學系，本身擁有聲樂八級實力的她，中學時期已在伍樂城的音樂學校學唱流行歌。她在《香港小姐再競選》中表演腹語，與拍檔「癲癲」有搞笑對答，又輪流獻唱，帶來相當特別的演出！

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靠自己追夢

德德家住元朗豪宅，是一名有錢女，從她在社交網分享的相片所見，其家中大廳可容納數十位朋友參與生日派對，豪宅樓底相當高、掛有巨型畫作、吊燈，十分有氣派！

德德受訪時指曾回應「屋企有錢」，她指不是屬於她並希望自己有能力可賺得到。她稱自己在大學時已自給自足、自己交學費，努力靠自己！

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