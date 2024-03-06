兒童健康｜廣華醫院NICU爆抗藥性金黃葡萄球菌　再多3個BB感染1人嚴重 【附預防方法】

▲ 廣華醫院新生嬰兒深切治療部（NICU）再有3名嬰兒確診為抗藥性金黃葡萄球菌帶菌者。（相片來源：經濟日報資料相片）

廣華醫院新生嬰兒深切治療部（NICU）再有3名嬰兒確診為抗藥性金黃葡萄球菌帶菌者。根據政府新聞公報院方於前日（4日），證實3名嬰兒，涉及2男1女，年齡介乎25至50日大的嬰兒為抗藥性金黃葡萄球菌帶菌者，其中1人嚴重。暫時均未有感染徵狀，現正接受隔離治療。有關個案將由醫管局及衞生防護中心跟進。

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根據政府新聞公報，代醫院管理局發出有關廣華醫院出現「社區型耐藥性金黃葡萄球菌感染」個案組群消息。院方按既定感染控制指引進行篩查後，再證實該3名嬰兒為抗藥性金黃葡萄球菌帶菌者，均沒有感染徵狀，現正接受隔離治療。惟當中一人因自身疾病而情況嚴重，其餘兩人情況穩定，院方已通知其家人。

院方表示會進一步於該病房加強篩查及繼續緊密監察病人健康情況，並已根據既定指引加強執行下列感染控制措施，包括：徹底清潔及消毒該病房環境、保溫箱、儀器、用具等；緊密監察該病房病人的健康情況，加強病人及環境篩查；以及嚴格執行接觸傳播防護措施，加強員工手部衞生，提醒家人在探訪時配合感染控制措施的執行。

上月初已有4名新生嬰感染

院方已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心作出跟進。根據上月初廣華醫院公佈，新生嬰兒深切治療部已有兩名35日大嬰兒，被發現體內帶有抗藥性金黃葡萄球菌。當時未有出現病徵。其後院方再發現，同一病房再有兩名分別11日及14日大的嬰兒帶有該菌，亦同樣沒有病徵。合共四人當時接受隔離治療，院方亦已通知其家人。

社區型耐藥性金黃葡萄球菌感染

根據衞生防護中心資料，耐藥性金黃葡萄球菌感染較常見於曾住院病人、院舍宿友，或曾於醫療機構如透析中心等接受醫療程序的人士。但一些居住在社區，於病徵出現前的一年內並未曾留醫、入住院舍或接受醫療程序的人士，亦會出現耐藥性金黃葡萄球菌感染，這些感染稱為「社區型耐藥性金黃葡萄球菌」感染。

病菌可存在於一些健康人士的鼻腔內和皮膚表面。此類帶菌者是沒有病徵。但是，病菌偶爾會引起疾病，包括皮膚、傷口、尿道、肺部、血液感染和食物中毒。主要透過直接接觸傷口、分泌物和受污染表面而傳播。其他高危因素包括親密接觸、皮膚損傷、接觸受污染物品、個人衞生欠佳和居住於擠逼的環境等。

金黃葡萄球菌預防方法

1. 保持良好的個人衞生

經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前；觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾，或使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。應佩戴手套處理被污染的物件，並在處理完畢後徹底清潔雙手。

2. 正確護理傷口

避免直接接觸傷口或被傷口分泌物所污染的物件，觸摸傷口前、後須潔淨雙手。

3. 善用抗生素

不要向醫生要求抗生素，並遵照醫生的建議使用抗生素。即使病情轉好，也不要自行停用抗生素。在使用抗生素期間，應加強注意衞生，保護自己及防止細菌傳播，時刻保持手部衞生。

4. 保持良好的環境衞生

應保持環境清潔；在體育中心和公共浴室等公眾場所內的共用物品（例如運動器材和地墊）須定期清潔和消毒。社區型耐藥性金黃葡萄球菌感染可透過接觸家居物品傳播給家人，因此必須保持家居清潔及除塵。經常接觸到的家具（如坐廁、浴室及門把等）表面、兒童玩具及床單均應經常清洗，並以稀釋的家用漂白水消毒。

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責任編輯：王明芳