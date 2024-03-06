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充電危機︱睡覺時iPhone充電很危險　蘋果警告：呢3點千萬別犯

健康資訊 12:32 2024/03/06

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【手機/充電/iPhone/蘋果手機/爆炸】相信不少人都有睡覺前為手機插上電源、充電充過夜的習慣。不過蘋果公司（Apple）近日特別發出警告，提醒用家要注意iPhone的充電方式，特別是習慣讓手機充電充過夜的市民；此外，有消防員拍片提醒大家，把手機充電充過夜暗藏3大危險，需多加注意。

最新影片：

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蘋果公司4大充電安全事項

綜合外媒報道，蘋果公司在官方網站的「iPhone的重要安全資訊」中發出警告，提醒一些習慣在睡覺時為手機充電的市民要注意4大充電安全事項：

  • 1. 當為iPhone充電時，如果在被遮蓋且無法通風時充電可能會導致損傷；
  • 2. 當充電線連接電源時，請避免皮膚長時間接觸充電線和連接器，因為這可能會損壞充電線，並造成不適或受傷；
  • 3. 避免在睡覺時躺在充電線、轉接頭或無線充電器上；
  • 4. 不要讓羽絨被或枕頭蓋著手機，影響散熱；

Apple強調，當為手機充電時，請將iPhone、轉接頭和任何無線充電器放在通風良好的地方。如果自身身體狀況影響到身體感受熱能的能力，請務必要多加注意。

3大過夜充電危險

有美國消防救援隊成員在社交平台上發文，稱最近收到不少有關「為何手機不能充電充過夜」的詢問。對此，該成員為大家拆解3大過夜充電的危險：

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該成員建議大家如果需要為手機充電，請於親自在場並清醒時進行，如此就能夠保障安全。

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責任編輯：羅嘉欣

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