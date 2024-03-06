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珍惜眼前人｜病母突下廚留下1句話天人永隔　兒子淚崩：再也吃不到

健康資訊 13:18 2024/03/06

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馬來西亞一名男子近日在網上憶述母親最後一次下廚，表示對方留下一句話後便撒手人寰，令他終生遺憾。

隨著年齡漸長，與家人的相處時間亦會越發減少，切記要珍惜眼前人。馬來西亞一名男子近日在網上分享自身經歷，指母親生病後某日突然下廚煮魚，甚至開放點單，詢問男子和弟弟想吃甚麼。之後母親又表示「明天就不再煮了」，結果當天晚上便撒手人寰，男子才後知後覺地明白那頓晚餐是母親最後的饋贈，令他終生抱憾。

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綜合當地媒體報道，該名男子近日在社交平台上分享對母親的思念，憶述對方臨終前親自下廚為一家人煮魚的情境。男子表示，母親自從生病後每天煮飯便總是簡單料理，甚少再煮高難度的菜式，也不太喜歡處理魚肉和雞肉。

然而某日中午，母親突然要父親去買魚，並將所有的魚清理好，之後又詢問男子及弟弟想吃甚麼。兄弟二人表示想吃三味魚，於是母親隔天便滿足他們的願望，為他們煮了三味魚。幾天後，母親又用剩下的魚再煮了一次三味魚，但男子就指出，母親這次並沒有加入他們一同享用料理，而是默默在旁觀察他、弟弟及父親吃飯。

飯吃完之後，盤子裡還剩一條魚，母親對他們說「留到明天吃，明天我就不再煮了」，但男子當時未作他想，並對母親表示「沒關係，明天我們吃別的菜，這道菜很好吃…今晚必須吃完」。

男子憶述，吃完晚餐後一家人聊了一會，之後他和弟弟便向父母告別、各自回家，不料那一個晚上竟成為他們最後一次與母親共度的時刻。

「當晚母親開始呼吸困難，並在趕往醫院的路上，在我的面前離開了人世……也許母親已經知道了，所以她才會說明天她就不會再煮了。」

他表示，那道三味魚是母親煮的最後一道菜，而當晚沒有留在家中陪伴母親亦成為他如今最大的遺憾，

「因此我想告誡大家，如果父母叫你們一起吃飯、聊天或睡覺，請多多陪伴他們，別像我一樣。」

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責任編輯：羅嘉欣

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