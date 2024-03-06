玩味設計｜法國品牌推全世界最輕手袋惹熱議　另一款牛仔心形袋獲Jennie寵幸

▲ 你會想用這款全球最輕的手袋嗎？

法國小眾品牌Coperni向來以極簡前衛的科技風格吸納粉絲，近年更逐漸成為眾星追捧的大勢品牌，包括BLACKPINK成員Jennie，她最近都有寵幸品牌的牛仔心形手袋，不過要數到Coperni近期最具討論度的設計，非「全世界最輕手袋」莫屬！

99%空氣+1%玻璃組成的手袋僅重33克

品牌日前於社交網站宣佈全新包款 Air Swipe Bag 正式登場，手袋由NASA的奈米材料二氧化矽氣凝膠製成，由 99% 空氣、1% 玻璃組成，重量僅33 克，是地球上最輕的固體， 這種細緻的奈米材料已經被美國航空局使用來捕捉星塵。

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手袋外觀呈半透明狀態，像雲朵般輕盈，大家都很好奇它的觸感，紛紛留言問：「摸起來軟軟的嗎？」、「它可以裝什麼？」對於這個疑問，Coperni也有親自回應：「可以裝得下 iPhone。」不過亦有不少網民認為手袋看起來很脆弱，如果將鎖匙放入手袋，可能會將它刺穿。

Jennie也有使用品牌的手袋

其實Coperni的極簡前衛，的確吸引不少名人，Jennie私下甚愛它，近日她就背上品牌的牛仔心形手袋，以黑色毛衣和鬆身牛仔褲作配搭，完美演繹何謂時尚感。由於得到Jennie寵幸，品牌同款手袋的搜尋度隨即飆升，而且這款心形袋官網顯示只售€350（約HKD2971.82），入手價不高就可以跟Jennie同款，相信很快就會引發一波搶購潮！

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責任編輯：李惠儀