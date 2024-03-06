情緒病丨傅珮嘉自揭患強迫症　辦展覽籲關注精神健康

▲ 傅珮嘉透過作品自我療癒。(攝：陳家昌)

去年填詞人黃偉文（Wyman）、唱作歌手傅珮嘉及周國賢啟動藝術企劃《The Asylum 3》，以自身體會創作藝術作品，藉由三部曲歌曲開始，繼而推出一系列畫作、再舉辦展覽及藝術工作坊與公眾互動，希望引起大眾關注情緒健康。

今年，此藝術企劃迎來最終章，移師到海港城美術館，成為《The Asylum 3: in the asylum to set you free》。

今次最終章的展覽廳以黑色為主色調，與早前的兩個展覽以白色布置作出強烈對比，設立一個平靜心情的環境，從而聚焦每一幅畫作上的繽紛色彩，鼓勵觀眾仔細地享受畫展。

▲ 她在作品都配有一句解說，引導觀眾去正視自己潛藏深處的情緒。

創作者之一的傅珮嘉表示，展覽目的是希望在香港這個城市中建構一處心靈庇護所（Asylum），讓有需要人士盡情抒發，一同體驗藝術治癒心靈的力量。她解釋：「就如Wyman所講，『Asylum』是指一個可以感到心安之處，而這可以是一個人、寵物、畫作、相片，用音樂和畫面呈現並連結起來。

盼跟患者同行

此藝術企劃集合之前兩次所有的藝術作品，包括傅珮嘉的《層層沉潛》油畫系列及周國賢的《Dancing with the evils》繪畫系列，另外，傅珮嘉亦特別創作全新一組畫作《瞥 Glance》作結，亦以此回應她跟周國賢共同創作的音樂三部曲：《恐慌症與疑病之病》、《幸福強迫症》及《快快樂樂病下去》，讓顧眾在幽幽的環境中，以視覺及聽覺感受到他們在創作時的各種情緒。

她解說：「這兩幅畫作，周國賢那部分是深藍色，我的則是深紅色，反映著由深沉至光明的一個過程，就如有日出便有日落，我們要學識跟情緒共存，不論它是好與壞，也希望人們要給予情緒病患者一個空間，能夠互相尊重，彼此同行。」

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感謝丈夫體諒

她其中一張舊作品，是關於強迫症的心情。有段時間，傅珮嘉受著恐慌症和強迫症的困擾，至現在雖未致完全康復，但能夠把自己放鬆下來。

她笑言：「我已接納這是自己的一部分，只要不太影響別就可。我是一個要把生活完全依照計劃進行的人，不喜歡被打亂步伐，但我老公是比較隨意，如去旅行是會去到哪才決定食甚麼。以前的我會為此生氣，現在他也會體諒我，願意作出配合；而我也會欣賞他的包容，自己也不會太過強迫，拿個中間點，不是要改變自己，只是相處就是要能互相遷就。」

絕處可逢生

現居台灣的她，跟兩位創作人周國賢、黃偉文各居於不同城市，雖然見面減少，但不損友情。「我有很多朋友，同樣分開不同地方生活，4、5年不見，但不等如不會關心，上次跟Wyman在英國只約了一日見面，吃了一餐4小時的飯，會珍惜相聚的時光，友情是放在心中的。」

就像回看二人首次合作的成名作《絕》，傅珮嘉再唱的心境已不同。「以前很幼嫩，覺得失戀便是天塌下來，後來才領悟歌中所講，就算身在絕處，在最心死時還是可以有光芒，現在再唱，是以過來人身演繹，當然仍會有傷心時候，但學識否極泰來，身邊人的扶持便是光亮。」

最新影片：

黃偉文x傅珮嘉 x周國賢《The Asylum 3: In the Asylum to Set You Free》展覽

日期：即日起至3月17日

時間：11am-10pm

地點：海港城美術館（海港城海洋中心二階207號舖）

記者:陳家昌

