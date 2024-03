情緒病丨傅珮嘉自揭患強迫症　辦展覽籲關注精神健康

▲ 傅珮嘉透過作品自我療癒。(攝:陳家昌)

去年填詞人黃偉文(Wyman)、唱作歌手傅珮嘉及周國賢啟動藝術企劃《The Asylum 3》,以自身體會創作藝術作品,藉由三部曲歌曲開始,繼而推出一系列畫作、再舉辦展覽及藝術工作坊與公眾互動,希望引起大眾關注情緒健康。

今年,此藝術企劃迎來最終章,移師到海港城美術館,成為《The Asylum 3: in the asylum to set you free》。

今次最終章的展覽廳以黑色為主色調,與早前的兩個展覽以白色布置作出強烈對比,設立一個平靜心情的環境,從而聚焦每一幅畫作上的繽紛色彩,鼓勵觀眾仔細地享受畫展。

創作者之一的傅珮嘉表示,展覽目的是希望在香港這個城市中建構一處心靈庇護所(Asylum),讓有需要人士盡情抒發,一同體驗藝術治癒心靈的力量。她解釋:「就如Wyman所講,『Asylum』是指一個可以感到心安之處,而這可以是一個人、寵物、畫作、相片,用音樂和畫面呈現並連結起來。

盼跟患者同行

此藝術企劃集合之前兩次所有的藝術作品,包括傅珮嘉的《層層沉潛》油畫系列及周國賢的《Dancing with the evils》繪畫系列,另外,傅珮嘉亦特別創作全新一組畫作《瞥 Glance》作結,亦以此回應她跟周國賢共同創作的音樂三部曲:《恐慌症與疑病之病》、《幸福強迫症》及《快快樂樂病下去》,讓顧眾在幽幽的環境中,以視覺及聽覺感受到他們在創作時的各種情緒。

她解說:「這兩幅畫作,周國賢那部分是深藍色,我的則是深紅色,反映著由深沉至光明的一個過程,就如有日出便有日落,我們要學識跟情緒共存,不論它是好與壞,也希望人們要給予情緒病患者一個空間,能夠互相尊重,彼此同行。」

感謝丈夫體諒

她其中一張舊作品,是關於強迫症的心情。有段時間,傅珮嘉受著恐慌症和強迫症的困擾,至現在雖未致完全康復,但能夠把自己放鬆下來。

她笑言:「我已接納這是自己的一部分,只要不太影響別就可。我是一個要把生活完全依照計劃進行的人,不喜歡被打亂步伐,但我老公是比較隨意,如去旅行是會去到哪才決定食甚麼。以前的我會為此生氣,現在他也會體諒我,願意作出配合;而我也會欣賞他的包容,自己也不會太過強迫,拿個中間點,不是要改變自己,只是相處就是要能互相遷就。」

絕處可逢生

現居台灣的她,跟兩位創作人周國賢、黃偉文各居於不同城市,雖然見面減少,但不損友情。「我有很多朋友,同樣分開不同地方生活,4、5年不見,但不等如不會關心,上次跟Wyman在英國只約了一日見面,吃了一餐4小時的飯,會珍惜相聚的時光,友情是放在心中的。」

就像回看二人首次合作的成名作《絕》,傅珮嘉再唱的心境已不同。「以前很幼嫩,覺得失戀便是天塌下來,後來才領悟歌中所講,就算身在絕處,在最心死時還是可以有光芒,現在再唱,是以過來人身演繹,當然仍會有傷心時候,但學識否極泰來,身邊人的扶持便是光亮。」

黃偉文x傅珮嘉 x周國賢《The Asylum 3: In the Asylum to Set You Free》展覽

日期:即日起至3月17日

時間:11am-10pm

地點:海港城美術館(海港城海洋中心二階207號舖)

