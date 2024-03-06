安胎湯水︱胡楓公開獨門順產秘方湯水　湯盈盈大讚奇效：1小時極速分娩【附食譜】

▲ 胡楓公開獨門順產秘方湯水，湯盈盈試過都大讚有奇效。（經濟日報資料圖片）

【懷孕/孕婦/生仔/陀B/湯水食譜】現年92歲的胡楓（修哥）兒孫滿堂，人緣甚佳的他擁有多達15個契仔契女。作為契女之一的西貢區議員方國珊最近在社交平台分享修哥的順產湯水配方，只需4種材料，製作過程簡單，圈中靚媽湯盈盈試過都大讚有奇效。

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胡楓契女方國珊在社交平台發文，指日前陪同對方覆診眼科，發現診所非常旺丁，多位姑娘都大肚隆隆。修哥知道後，在手機中找出安胎順產湯水配方，分享給懷疑的準媽媽。修哥又表示，其孫女飲用湯水後，兩小時順產生出肥肥白白的曾孫BB。

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胡楓分享順產湯水配方

材料：

薑 數片

蔥 4兩

瘦肉 四兩

雞 半隻

做法：

10碗水煲成1至1碗半

預產期前開始飲，每星期一次，最少飲4次，通常飲完第4次就生得

湯盈盈飲後極速分娩

修哥亦曾將此秘方分享給圈中明星夫妻。2013年，湯盈盈順利誕下大女錢凱晴（Alyssa），錢嘉樂在微博發文感謝修哥分享順產秘方湯水，並公開材料，「蔥四兩連蔥頭、瘦肉四兩、三片薑、半隻雞。十碗水煮成兩碗即可」，預產期最後一個月，每星期一次共四次。他表示，湯水配方只供參考，不能保證一定有效，「但盈盈飲了很好」。

2021年，湯盈盈亦透露當年胡楓向她分享順產秘方，大讚有奇效，「我生B前兩個月開始飲修哥嘅秘方雞湯，順產生兩個女時，分別用一個鐘多啲就搞掂」。

同年，薛家燕錄影最後一集《流行經典50年》時，表示修哥帶來順產湯水秘方，他指飲用後入產房兩小時，BB便會生出。

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責任編輯：王明芳