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【23條立法】當局考慮諮詢建議　「國家秘密」罪行加入「公眾利益」免責辯護

社會 12:02 2024/03/06

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立法會今午舉行聯席會議。（資料圖片）

立法會三個委員會今午就《基本法》23條立法公眾諮詢舉行聯席會議，政府向立法會提交的交件表示，諮詢中絕大部分回應者支持盡快立法，當局也會參考當中一些建議，包括考慮「國家秘密」相關的罪行，加入與「公眾利益」相關的免責辯護；當干犯某些危害國家安全的罪行時，如涉及勾結境外勢力，應屬罪加一等。

律政司的文件指出，諮詢期內，政府共收到13489份意見，13297份支持及提出正面意見、佔98.58%；95份只提出問題或表達意見，不反映立場；97份反對、佔0.72%。政府說，立法建議獲大部分公眾人士及市民支持，爭取盡快將《維護國家安全條例草案》定稿，以提交立法會進行審議。

點名許智峯、張崑陽、劉祖廸  提反對意見書

律政司指，反對建議的97份意見書中，有9份是來自境外反華組織( 包括香港監察（ Hong Kong Watch）；國際特赦組織（Amnesty International）；前線衛士（Front Line Defenders）；香港法治監察（The HK Rule of Law Monitor）；瑞慈人權合作中心 （The Rights Practice）；香港人權資訊中心（Hong Kong Centre for Human Rights）；香港公民代表會議 （ Assembly of Citizen’s Representatives, Hong Kong）；香港自由委員會基金會（The Committee for Freedom in Hong Kong Foundation）；香港民主委員會（Hong Kong Democracy Council）)、有3份是來自與潛逃外國的人同姓名的人，許智峯、張崑陽及劉祖廸、有1份來自正因被控危害國家安全的罪行而等候審訊的人。

研若涉勾結境外勢力  屬罪加一等

文件又表示，大部分的意見或建議，圍繞個別罪行的涵蓋範圍、適用對象、刑罰、免責辯護等方面，當局會參考有關建議，合適的將於條例草案中採納，除了「國家秘密」相關的罪行，加入與「公眾利益」相關的免責辯護；也包括，當干犯某些危害國家安全的罪行時，如涉及勾結境外勢力，應屬罪加一等；考慮就保護「國家秘密」引入類似「資料的保障」條文；及考慮「間諜活動」罪中意圖危害國家安全，而接近、查察、從上方或下方越過、進入或接達禁地，或出現於毗鄰禁地之處的情況，應涵蓋無人機等工具。

也有建議指，應收緊囚犯獲得提早釋放的門檻；考慮完善與危害國家安全罪行相關的案件的刑事訴訟程序；考慮訂明可應對、打擊、阻嚇及防止潛逃行為，並促使潛逃人士回港接受執法和司法程序的措施；及研究制定措施以保障處理涉及國家安全的案件或工作的人員。

至於與「國家秘密」相關的罪行，政府透露，會考慮若公職人員或政府承辦商，在沒有合法權限下披露憑藉其身分獲取或管有，而明知屬國家秘密的資料、文件或其他物品，應屬罪加一等。

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記者：黃慧日

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